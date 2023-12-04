Расписание трансляций третьего этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Эстерсунде

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С 9 по 10 декабря в шведском Эстерсунде пройдет третий этап Кубка мира по лыжным гонкам.

Кубок мира-2023/24 по лыжным гонкам

3-й этап

Эстерсунд, Швеция

Расписание трансляций

9 декабря, суббота

Спринт, классический стиль, мужчины и женщины

Квалификация – 12:30

Финалы – после 15:00 Матч! Арена

10 декабря, воскресенье

10 км, раздельный старт, свободный стиль, мужчины

12:15 Матч! Арена

10 км, раздельный старт, свободный стиль, женщины

14:45 Матч! Арена

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Указаны только прямые трансляции.

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