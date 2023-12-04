Расписание трансляций третьего этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Эстерсунде
С 9 по 10 декабря в шведском Эстерсунде пройдет третий этап Кубка мира по лыжным гонкам.
Кубок мира-2023/24 по лыжным гонкам
3-й этап
Эстерсунд, Швеция
Расписание трансляций
9 декабря, суббота
Спринт, классический стиль, мужчины и женщины
Квалификация – 12:30
Финалы – после 15:00 Матч! Арена
10 декабря, воскресенье
10 км, раздельный старт, свободный стиль, мужчины
12:15 Матч! Арена
10 км, раздельный старт, свободный стиль, женщины
14:45 Матч! Арена
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Указаны только прямые трансляции.