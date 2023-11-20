Карлссон, Сундлинг, Сван, Далквист, Халварссон и Поромаа вошли в заявку сборной Швеции на первый этап Кубка мира

Теги Кубок мира лыжные гонки сборная Швеции жен сборная Швеции Калле Халварссон Йоханна Хагстрем Йонна Сундлинг Эбба Андерссон Юхан Хагстрем Майя Далквист Бьорн Сандстрем Фрида Карлссон Линн Сван Моа Лундгрен Эмма Рибом Вильям Поромаа Маркус Грате Эмиль Даниэльссон Лео Юханссон Эдвин Ангер Моа Илар Лыжи

Стал известен состав сборной Швеции на первый этап Кубка мира по лыжным гонкам.

Соревнования пройдут с 24 по 26 ноября в финской Руке.

Сборная Швеции

Женщины

Фрида Карлссон

Йонна Сундлинг

Эбба Андерссон

Майя Далквист

Линн Сван

Йоханна Хагстрем

Моа Илар

Моа Лундгрен

Эмма Рибом

Мужчины

Калле Халварссон

Вильям Поромаа

Эдвин Ангер

Маркус Грате

Трулс Гиссельман

Эмиль Даниэльссон

Лео Юханссон

Бьорн Сандстрем

Юхан Хагстрем

 

 

 

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