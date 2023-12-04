Министр спорта Кировской области: «Сможем принять третий этап Кубка России по лыжным гонкам. Наша область всегда готова пойти навстречу»

Кирово-Чепецк 14 и 16 декабря примет гонки третьего этапа Кубка России по лыжам.

Об этом сообщил министр спорта и туризма Кировской области Сергей Сулик. Соревнования должны были пройти в Чусовом 9-12 декабря – в эти даты ожидается температура до минус 33 градусов.

«Сегодня созвонились с президентом Федерации лыжных гонок России. Елена Валерьевна Вяльбе рассказала, что из‑за сильных морозов в Чусовом пришлось отменить третий этап Кубка России по лыжным гонкам.

Договорились, что несмотря на то, что у нас на лыжно‑биатлонном комплексе «Перекоп» будет проходить Кубок России по лыжным гонкам спорта ЛИН (лиц с интеллектуальными нарушениями), мы сможем принять и третий этап.

Сохраним все обязательства и поможем в непростой ситуации Федерации лыжных гонок России. Кировская область всегда готова пойти навстречу», – сказал Сулик, слова которого предоставила пресс‑служба Минспорта области.