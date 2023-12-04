Бородавко об этапе Кубка России в Чусовом: «Две гонки предварительно перенесены на 14-15 декабря в Кирово‑Чепецк»

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Юрий Бородавко высказался о переносе этапа Кубка России по лыжам из-за мороза.

Соревнования должны были пройти в Чусовом 9-12 декабря – в эти даты ожидается температура до минус 33 градусов.

«Официального решения пока нет. Организаторы еще будут согласовывать отмену с администрацией (региона) и самим стадионом.

Предварительно две гонки этапа в Чусовом перенесены на 14–15 декабря в Кирово‑Чепецк», – сказал старший тренер сборной России по лыжным гонкам Бородавко.

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2 комментария
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Главное чтобы матч показывал гонки
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А что если в пуховиках и валенках бежать
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