Бородавко об этапе Кубка России в Чусовом: «Две гонки предварительно перенесены на 14-15 декабря в Кирово‑Чепецк»

Юрий Бородавко высказался о переносе этапа Кубка России по лыжам из-за мороза.

Соревнования должны были пройти в Чусовом 9-12 декабря – в эти даты ожидается температура до минус 33 градусов.

«Официального решения пока нет. Организаторы еще будут согласовывать отмену с администрацией (региона) и самим стадионом.

Предварительно две гонки этапа в Чусовом перенесены на 14–15 декабря в Кирово‑Чепецк», – сказал старший тренер сборной России по лыжным гонкам Бородавко.