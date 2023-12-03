Сорин о возможной отмене гонок в Чусовом: «Думаю, решение будет приниматься за день‑два до старта. Мы за то, чтобы не морозить спортсменов»

Тренер Егор Сорин высказался о возможной отмене этапа Кубка России в Чусовом.

– В Чусовом, где должен пройти следующий этап Кубка России, обещают экстремальные морозы. Какие планы в связи с этим? Будете смотреть на прогноз погоды?

– Будем смотреть не только мы. Будут смотреть делегаты, члены жюри. Думаю, что решение будет приниматься за день‑два до старта. Надо посмотреть по регламенту, когда принимается решение. Мы сейчас за то, чтобы не морозить спортсменов, если в Чусовом реально будут экстремальные морозы. И этот этап Кубка России сдвинуть на неделю. Может быть, провести его в Кирово‑Чепецке, потому что мы там будем.

Но одно дело – наше желание, другое – технические возможности. Готов ли другой регион принять этап Кубка России. Ведь все зависит от финансовых и организационных моментов. Надеюсь, что если из‑за морозов мы пропустим Кубок России в Чусовом, то сможем компенсировать это в Кирово‑Чепецке дополнительными гонками.

Вообще, мы надеемся, что прогноз изменится, ведь еще четыре‑пять дней впереди. Возможно, это произойдет, и тогда мы будем стартовать в Чусовом, как и планировалось. Мы туда в любом случае поедем. Билеты туда взяты, – сказал Сорин.