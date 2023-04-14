Наталья Непряева: «Ни один тренер не сравнится с Бородавко в плане нагрузок, требований и отношения к делу. Как бы ни нахваливали Крамера – и он тоже»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Юрий Бородавко Елена Вяльбе Наталья Непряева Маркус Крамер Лыжи

Лыжница Наталья Непряева рассказала о тяжелых нагрузках в группе Юрия Бородавко.

Вяльбе и Бородавко в конце сезона сказали про вас противоположное. Президент ФЛГР: «Если можно выиграть 10 секунд, а можно и 50, Непряева непременно нацелится на 50». Тренер: «Наталья склонна к тому, чтобы побеждать, не выводя себя на предел возможностей». Ваша версия?

– В разных стартах было по‑разному, и каждый видел это со своей стороны. Правы и Елена Валерьевна, и Юрий Викторович. Были гонки, где пыталась проскочить налегке, выйти в подъем, один раз дернуться и выиграть. В другие моменты загоняла себя на максимальные обороты и в большие отрывы.

Конечно, 50 секунд лучше, чем 10, и Бородавко постоянно об этом твердит: «Если станешь себя жалеть, тебе будет очень тяжело, когда туда вернешься».

– Куда «туда», не спрашиваю, и так понятно. Вам есть, с чем сравнивать нагрузки Бородавко?

– До него работала со многими тренерами – ни один не сравнится с Юрием Викторовичем в плане нагрузок, требований и отношения к делу. Как бы ни нахваливали Маркуса Крамера – и он тоже.

Мой организм с первого года в группе Бородавко с нагрузками справлялся. Что зависит не столько от тренера, сколько от самого спортсмена. Если как робот, не думая, выполнять программы подготовки, каким бы ни был замечательным тренер, ничего не получится, – сказала олимпийская чемпионка в эстафете.

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3 комментария

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imaxim
«Если как робот, не думая, выполнять программу…», кажется такой подход и практикуется в группе Бородавко))) то, что Натали сумела себя отстоять и выполняет явно не все (а по ней видно, по ее сильно возросшим результатом, что что-то поменяли в тренировках, есть мнение, что как раз ушла перетренированность), не значит что остальные также могут. Вон Кирпиченко например просто все. А была очень перспективной. И таких примеров в карьере Бородавко много.

P.S и Крамера пнуть тоже было наверно прям необходимо, да
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Евгений Игнатович
Дать, высокие нагрузки дело не сложное, сложное - дать оптимальные.
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Booligan
Натали, ты-то куда? Ну нравится вам Бородавко, вперёд. Зачем об этом на всю страну каждый день рассказывать? Если убрать за скобки лучшего лыжника планеты, и к вашему тренеру будет весьма много вопросов.
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