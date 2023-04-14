Наталья Непряева: «Ни один тренер не сравнится с Бородавко в плане нагрузок, требований и отношения к делу. Как бы ни нахваливали Крамера – и он тоже»
Лыжница Наталья Непряева рассказала о тяжелых нагрузках в группе Юрия Бородавко.
– Вяльбе и Бородавко в конце сезона сказали про вас противоположное. Президент ФЛГР: «Если можно выиграть 10 секунд, а можно и 50, Непряева непременно нацелится на 50». Тренер: «Наталья склонна к тому, чтобы побеждать, не выводя себя на предел возможностей». Ваша версия?
– В разных стартах было по‑разному, и каждый видел это со своей стороны. Правы и Елена Валерьевна, и Юрий Викторович. Были гонки, где пыталась проскочить налегке, выйти в подъем, один раз дернуться и выиграть. В другие моменты загоняла себя на максимальные обороты и в большие отрывы.
Конечно, 50 секунд лучше, чем 10, и Бородавко постоянно об этом твердит: «Если станешь себя жалеть, тебе будет очень тяжело, когда туда вернешься».
– Куда «туда», не спрашиваю, и так понятно. Вам есть, с чем сравнивать нагрузки Бородавко?
– До него работала со многими тренерами – ни один не сравнится с Юрием Викторовичем в плане нагрузок, требований и отношения к делу. Как бы ни нахваливали Маркуса Крамера – и он тоже.
Мой организм с первого года в группе Бородавко с нагрузками справлялся. Что зависит не столько от тренера, сколько от самого спортсмена. Если как робот, не думая, выполнять программы подготовки, каким бы ни был замечательным тренер, ничего не получится, – сказала олимпийская чемпионка в эстафете.
P.S и Крамера пнуть тоже было наверно прям необходимо, да