Ян Томас Йенссен: «Нет ничего лучше, чем быть норвежцем и победить Швецию. Мой кумир – Нортуг, так что я попытался быть им сегодня»

Теги Кубок мира лыжные гонки сборная Норвегии сборная Швеции Петтер Нортуг Ян Томас Йенссен Эдвин Ангер Лыжи

Норвежский лыжник Ян Томас Йенссен прокомментировал свое выступление в эстафете, в которой он выиграл финиш у шведа Эдвина Ангера.

На этапе Кубка мира в Йелливаре норвежцы победили в мужской эстафете, шведы стали вторыми, немцы – третьими. 

«Нет ничего лучше, чем быть норвежцем и победить Швецию. Мой кумир – Нортуг, так что я попытался быть им сегодня, и считаю, что мне это неплохо удалось», – сказал Йенссен в интервью Viaplay.

Пересекая черту, Йенссен прокричал в стиле Нортуга «Who’s the champ» (Кто чемпион).

«Боюсь, что меня назовут дерзким после этого финиша. Это была эйфория. Я испытывал такую радость и облегчение, что не стал ложиться на снег. Проблема в том, что мозги закипают, когда я бегу гонку, так что не воспринимайте так серьезно все, что я говорю, но вам будет весело», – цитирует Йенссена NRK.

«Мы можем купить всю вашу страну, если захотим». Норвежцы вечно троллят шведов – откуда это пошло?

«Кто такой Маркус Хельнер?», или Нортуг против шведов

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий