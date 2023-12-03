Ян Томас Йенссен: «Нет ничего лучше, чем быть норвежцем и победить Швецию. Мой кумир – Нортуг, так что я попытался быть им сегодня»

Норвежский лыжник Ян Томас Йенссен прокомментировал свое выступление в эстафете, в которой он выиграл финиш у шведа Эдвина Ангера.

На этапе Кубка мира в Йелливаре норвежцы победили в мужской эстафете, шведы стали вторыми, немцы – третьими.

«Нет ничего лучше, чем быть норвежцем и победить Швецию. Мой кумир – , так что я попытался быть им сегодня, и считаю, что мне это неплохо удалось», – сказал Йенссен в интервью Viaplay.

Пересекая черту, Йенссен прокричал в стиле Нортуга «Who’s the champ» (Кто чемпион).

«Боюсь, что меня назовут дерзким после этого финиша. Это была эйфория. Я испытывал такую радость и облегчение, что не стал ложиться на снег. Проблема в том, что мозги закипают, когда я бегу гонку, так что не воспринимайте так серьезно все, что я говорю, но вам будет весело», – цитирует Йенссена NRK.

«Мы можем купить всю вашу страну, если захотим». Норвежцы вечно троллят шведов – откуда это пошло?

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