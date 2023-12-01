Большунов о травме: «Прочитал заключение – и первая мысль: да нафига мне все это нужно?! В тот момент о спорте у меня даже мыслей не было»

Александр Большунов рассказал, что думал об уходе из спорта на фоне травмы.

– Когда у тебя возникла проблема со спиной? Она тебя серьезно тормозит? Это постоянная боль или что-то другое?

– В августе на сборе в Раубичах. Организм ведь говорил мне, что сложно делать работу на таких скоростях, что нужно притормозить. А я, как обычно, решил, что нужно через себя перешагивать, стараться больше сделать.

В общем, все это привело к травме, после которой нужно было срочно делать МРТ. Я не мог встать, не мог надеть кроссовки, и если правый еще как-то умудрялся надевать, то левый вообще никак. Пока ехали на МРТ, я даже сидеть не мог – очень сильная боль была.

– До томографии были какие-то предположения о том, что случилось?

– Абсолютно никаких. А потом я прочитал заключение и… Первая мысль: да нафига мне все это нужно?! Мне главное, чтобы я ходить мог. Зачем мне такие проблемы, когда ты даже обычной жизнью жить не можешь? В тот момент, честно скажу, о спорте у меня даже мыслей не было. Подумал, что хватит уже бегать. Не удержался я и от резких высказываний.

Юрий Викторович Бородавко с физиотерапевтом Сергеем Чечилем убедили меня их выслушать, что именно нужно делать в такой ситуации и как это делать. Была разработана детальная программа на каждый день, чтобы снизить боль и позволить организму начать тренироваться.

Но когда пришел в зал на первую тренировку, она была немного со слезами на глазах – я никогда не думал, что мне придется делать какие-то упражнения с петлями на ногах, был уверен, что мне такое не понадобится никогда. Эта тренировка была очень сложной со всех точек зрения, поскольку я такого никогда не делал. Да и вообще было непросто.

Пришлось вообще поменять весь тренировочный план, убрать вообще кросс, любую беговую работу, силовая работа была только в определенном направлении. Три месяца я был без классики. Коньком я тоже поначалу не катался, потом постепенно стал вводить в тренировки. Нужно было понять, как организм отреагирует, – рассказал трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Большунов.