Большунов о травме: «Прочитал заключение – и первая мысль: да нафига мне все это нужно?! В тот момент о спорте у меня даже мыслей не было»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Юрий Бородавко Кубок России Александр Большунов Сергей Чечиль Лыжи

Александр Большунов рассказал, что думал об уходе из спорта на фоне травмы.

– Когда у тебя возникла проблема со спиной? Она тебя серьезно тормозит? Это постоянная боль или что-то другое?

– В августе на сборе в Раубичах. Организм ведь говорил мне, что сложно делать работу на таких скоростях, что нужно притормозить. А я, как обычно, решил, что нужно через себя перешагивать, стараться больше сделать.

В общем, все это привело к травме, после которой нужно было срочно делать МРТ. Я не мог встать, не мог надеть кроссовки, и если правый еще как-то умудрялся надевать, то левый вообще никак. Пока ехали на МРТ, я даже сидеть не мог – очень сильная боль была.

– До томографии были какие-то предположения о том, что случилось?

– Абсолютно никаких. А потом я прочитал заключение и… Первая мысль: да нафига мне все это нужно?! Мне главное, чтобы я ходить мог. Зачем мне такие проблемы, когда ты даже обычной жизнью жить не можешь? В тот момент, честно скажу, о спорте у меня даже мыслей не было. Подумал, что хватит уже бегать. Не удержался я и от резких высказываний.

Юрий Викторович Бородавко с физиотерапевтом Сергеем Чечилем убедили меня их выслушать, что именно нужно делать в такой ситуации и как это делать. Была разработана детальная программа на каждый день, чтобы снизить боль и позволить организму начать тренироваться.

Но когда пришел в зал на первую тренировку, она была немного со слезами на глазах – я никогда не думал, что мне придется делать какие-то упражнения с петлями на ногах, был уверен, что мне такое не понадобится никогда. Эта тренировка была очень сложной со всех точек зрения, поскольку я такого никогда не делал. Да и вообще было непросто.

Пришлось вообще поменять весь тренировочный план, убрать вообще кросс, любую беговую работу, силовая работа была только в определенном направлении. Три месяца я был без классики. Коньком я тоже поначалу не катался, потом постепенно стал вводить в тренировки. Нужно было понять, как организм отреагирует, – рассказал трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Большунов.

6 комментариев
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Так что в итоге то в заключении? А то один диагноз назовут, потом другой. Большунову здоровья.
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Саше здоровья!
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Правильно Елена Валерьевна говорила, ничего ему не даётся даром. Выздоровления и восстановления Сан Санычу! Так хочется увидеть его звенящую форму.
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Саша, держись!!! За тебя, дорогой! Здоровья!!!
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Так может здоровье и семья дороже? Уже олимпийский чемпион, перспектив для международных соревнований никаких… Может лучше заниматься популяризацией спорта, чем дальше гробить свое здоровье?
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