Тренер сборной Франции об отказе от эстафеты на КМ: «Все это очень изнуряюще. Мы уважаем наших спортсменов, они не могут бежать вообще все»

Теги Кубок мира лыжные гонки сборная Австрии сборная Франции сборная Великобритании Александр Пуйе Йостейн Виньеруи Лыжи

Тренер рассказал, почему французские лыжники пропустили эстафету на Кубке мира.

На этапе Кубка мира в Йелливаре (Швеция) на старт мужской эстафеты вышли только 12 команд из 10 стран. В женской гонке – 9 команд из 8 стран.

«Все это очень изнуряюще. Мы уважаем наших спортсменов, они не могут бежать вообще все. Франция, кстати, голосовала против нынешнего календаря, так что только логично, что мы пропускаем эстафету», – сказал тренер французских лыжников Александр Пуйе.

«Мы могли бы выступить в эстафете в одной команде с австрийцами, но не стали этого делать. Нагрузка на лыжников слишком большая. А на следующей неделе уже в Тронхейме бежать, потом еще и Эстерсунд», – отметил тренер сборной Великобритании Йостейн Виньеруи.

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