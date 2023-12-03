Тренер сборной Франции об отказе от эстафеты на КМ: «Все это очень изнуряюще. Мы уважаем наших спортсменов, они не могут бежать вообще все»

Тренер рассказал, почему французские лыжники пропустили эстафету на Кубке мира.

На этапе Кубка мира в Йелливаре (Швеция) на старт мужской эстафеты вышли только 12 команд из 10 стран. В женской гонке – 9 команд из 8 стран.

«Все это очень изнуряюще. Мы уважаем наших спортсменов, они не могут бежать вообще все. Франция, кстати, голосовала против нынешнего календаря, так что только логично, что мы пропускаем эстафету», – сказал тренер французских лыжников Александр Пуйе.

«Мы могли бы выступить в эстафете в одной команде с австрийцами, но не стали этого делать. Нагрузка на лыжников слишком большая. А на следующей неделе уже в Тронхейме бежать, потом еще и Эстерсунд», – отметил тренер сборной Великобритании Йостейн Виньеруи.