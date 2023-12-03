Александр Большунов: «Хотел бы позвать Клэбо в Россию посоревноваться? Да мы хоть кого можем пригласить, рады всем»

Александр Большунов ответил на вопрос о приглашении Йоханнеса Клэбо в Россию.

Сегодня лыжник выиграл масс-старт на 20 км классическим стилем на этапе Кубка России в Тюмени.

«У меня есть искра в глазах. Если бы ее не было, то и результатов бы не было. Холод мне сегодня не помешал, достаточно хорошая и комфортная погода, всего -12 градусов. Выпало много снега ночью, это улучшает настроение, тем более скоро Новый год. Ощущал сегодня командную поддержку? Я был не один, более ста человек рядом, ха-ха.

Хотел бы позвать в Россию посоревноваться? Да мы в Россию хоть кого можем пригласить так-то. Мы рады всем», – сказал .