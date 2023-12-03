Александр Большунов: «Хотел бы позвать Клэбо в Россию посоревноваться? Да мы хоть кого можем пригласить, рады всем»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная Норвегии Кубок России Йоханнес Клэбо Александр Большунов Лыжи

Александр Большунов ответил на вопрос о приглашении Йоханнеса Клэбо в Россию.

Сегодня лыжник выиграл масс-старт на 20 км классическим стилем на этапе Кубка России в Тюмени.

«У меня есть искра в глазах. Если бы ее не было, то и результатов бы не было. Холод мне сегодня не помешал, достаточно хорошая и комфортная погода, всего -12 градусов. Выпало много снега ночью, это улучшает настроение, тем более скоро Новый год. Ощущал сегодня командную поддержку? Я был не один, более ста человек рядом, ха-ха.

Хотел бы позвать Клэбо в Россию посоревноваться? Да мы в Россию хоть кого можем пригласить так-то. Мы рады всем», – сказал Большунов.

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