Егор Сорин: «Как только Степанова наберет нужные кондиции, она будет стартовать во всех гонках»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Егор Сорин Кубок России Вероника Степанова Лыжи

Егор Сорин рассказал, когда Вероника Степанова будет стартовать во всех гонках.

Сегодня лыжница одержала победу в классическом масс-старте на 20 км на этапе Кубка России в Тюмени.

– Победный финиш Вероники Степановой – это показатель ее высочайшего уровня?

– Безусловно, это ее уровень, ее класс. Вероника и вчера в спринте могла бы составить конкуренцию Анастасии Фалеевой. И я бы не смог сказать, кто выиграет. Сегодня они боролись до последних метров, и Вероника на финише смогла вырвать победу.

– Вы совместно с Вероникой приняли решение проехать вчера пролог и отказаться от дальнейшего участия в спринте?

– Да, это совместное решение. Потому что есть определенные проблемы, которые мы решаем. В целом все нормально, но у Вероники не то состояние, чтобы бежать гонки три дня подряд. Она могла бы вчера пробежать, но сегодня уже не вышла бы на старт. Поэтому из двух дисциплин выбрали одну. Но все же решили пробежать пролог, потому что в прошлом сезоне с этим были проблемы в классическом спринте.

Но как только Вероника наберет нужные кондиции и будет в оптимальном состоянии, конечно, она будет стартовать во всех гонках, – сказал тренер.

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Как только Ступак наберёт форму,она будет стартовать во всех гонках.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий