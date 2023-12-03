Егор Сорин: «Как только Степанова наберет нужные кондиции, она будет стартовать во всех гонках»

Егор Сорин рассказал, когда Вероника Степанова будет стартовать во всех гонках.

Сегодня лыжница одержала победу в классическом масс-старте на 20 км на этапе Кубка России в Тюмени.

– Победный финиш – это показатель ее высочайшего уровня?

– Безусловно, это ее уровень, ее класс. Вероника и вчера в спринте могла бы составить конкуренцию Анастасии Фалеевой. И я бы не смог сказать, кто выиграет. Сегодня они боролись до последних метров, и Вероника на финише смогла вырвать победу.

– Вы совместно с Вероникой приняли решение проехать вчера пролог и отказаться от дальнейшего участия в спринте?

– Да, это совместное решение. Потому что есть определенные проблемы, которые мы решаем. В целом все нормально, но у Вероники не то состояние, чтобы бежать гонки три дня подряд. Она могла бы вчера пробежать, но сегодня уже не вышла бы на старт. Поэтому из двух дисциплин выбрали одну. Но все же решили пробежать пролог, потому что в прошлом сезоне с этим были проблемы в классическом спринте.

Но как только Вероника наберет нужные кондиции и будет в оптимальном состоянии, конечно, она будет стартовать во всех гонках, – сказал тренер.