Егор Сорин: «Для Степановой сегодня была не самая оптимальная гонка. Она бежала, боролась, но сейчас явно не на пике формы»

Егор Сорин подвел итоги женской коньковой «разделки» на Кубке России в Тюмени.

Победу в гонке одержала Вероника Степанова, второй стала Мария Истомина, третьей – Анастасия Кулешова.

— Думаю, для Вероники сегодня была не самая оптимальная гонка. Она бежала, боролась, но сейчас явно не на пике формы. Наверное, при определенных обстоятельствах могла бы и больше сделать отрыв, но сегодня 19 секунд было достаточно. Это комфортное преимущество.

— Молодая Елизавета Пантрина сегодня достаточно высоко — в топ‑6. Как вам гонка в ее исполнении?

— У нее не самые лучшие кондиции. Видно, что было ей тяжело, особенно в начале гонки. Но сегодня ее результат лучше, чем тот, что был на Вершине Теи. Надеемся, что от старта к старту Елизавета будет набирать кондиции и бороться за призовые места. Сейчас она бьется за топ‑6, но способна бороться за тройку.

— Вы довольны состоянием спортсменов из своей группы?

— Сложно быть довольным всеми. Некоторые спортсмены у нас находятся в определенной яме. пытается поймать своей самочувствие, но по тем или иным причинам это не получается. В целом группа в достаточно хороших кондициях.

Но сезон только начался, сейчас сложно делать какую‑то аналитику. До конца декабря добегаем и будем четко понимать, — сказал .