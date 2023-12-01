Егор Сорин: «Для Степановой сегодня была не самая оптимальная гонка. Она бежала, боролась, но сейчас явно не на пике формы»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Егор Сорин Кубок России Матч ТВ Вероника Степанова Анастасия Прокофьева (Рыгалина) Елизавета Пантрина (Бекишева) Лыжи

Егор Сорин подвел итоги женской коньковой «разделки» на Кубке России в Тюмени.

Победу в гонке одержала Вероника Степанова, второй стала Мария Истомина, третьей – Анастасия Кулешова. 

— Думаю, для Вероники сегодня была не самая оптимальная гонка. Она бежала, боролась, но сейчас явно не на пике формы. Наверное, Вероника при определенных обстоятельствах могла бы и больше сделать отрыв, но сегодня 19 секунд было достаточно. Это комфортное преимущество.

— Молодая Елизавета Пантрина сегодня достаточно высоко — в топ‑6. Как вам гонка в ее исполнении?

— У нее не самые лучшие кондиции. Видно, что было ей тяжело, особенно в начале гонки. Но сегодня ее результат лучше, чем тот, что был на Вершине Теи. Надеемся, что от старта к старту Елизавета будет набирать кондиции и бороться за призовые места. Сейчас она бьется за топ‑6, но способна бороться за тройку.

— Вы довольны состоянием спортсменов из своей группы?

— Сложно быть довольным всеми. Некоторые спортсмены у нас находятся в определенной яме. Анастасия Прокофьева пытается поймать своей самочувствие, но по тем или иным причинам это не получается. В целом группа в достаточно хороших кондициях.

Но сезон только начался, сейчас сложно делать какую‑то аналитику. До конца декабря добегаем и будем четко понимать, — сказал Сорин.

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