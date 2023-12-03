Александр Большунов: «Было достаточно сложно с самого начала, потому что ребята резво стартанули. Но к 10-му километру все успокоились»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Кубок России Александр Большунов Лыжи

Александр Большунов прокомментировал победу в масс-старте на Кубке России.

Лыжник выиграл гонку на 20 км классическим стилем на этапе Кубка России в Тюмени.

«Сегодня достаточно сложно было с самого начала, потому что ребята так резво стартанули и с самого начала включились в борьбу. Но, как это обычно бывает, к 10-му километру все успокоились и пришлось выходить вперед.

В начале пришлось немного посмотреть на работу лыж, на свое самочувствие и из этого уже исходить», – сказал Большунов в эфире «Матч ТВ».

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1 комментарий
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... а на 2-й десятке уже спокойно взял лидерство. Видно было что шёл спокойно и силы были. Смотреть на Боле на лыжне можно бесконечно.
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