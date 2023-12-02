Александр Большунов: «После моментов, которые были во время подготовительного периода, здорово, что я не только на дистанции, но и в спринте борюсь за победу»

Александр Большунов прокомментировал победу в спринте на Кубке России в Тюмени.

«Я рад выиграть, конечно. После таких моментов, которые были во время подготовительного периода, здорово, что я не только на дистанции, но и в спринте борюсь за победу.

Я уже вчера понимал, что надо бороться за первое место, и сегодня все получилось. Самое интересное, что вчера для себя решил, что надо этот круг за четыре минуты пробежать. Сегодня пробежал за четыре минуты и проиграл 10 секунд Терентьеву. Надо было решать, что побегу быстрее, ха-ха.

Экономить силы тут не приходится, потому что все ребята готовятся к соревнованиям, настраиваются и каждый спортсмен хочет показать свой максимальный результат. В каждом забеге нужно было выкладываться, чтобы выходить в финал», – сказал трехкратный олимпийский чемпион.

«Могу ли я выиграть все гонки сезона? Это все-таки очень сложно. Состояние должно быть хорошее по всему сезону, и на спринте, и на дистанции, это сложно. У нас же есть и ярко выраженные спринтеры, тот же , который сегодня в подъеме показал свой уровень, обогнал меня как стоячего.

Но ему не хватило метров пять-семь. Если бы он убежал чуть дальше, то было бы сложно его накатить, потому что не было бы воздушного потока сзади. У меня этот поток за его спиной поймать получилось, поэтому и боролся за победу», – добавил лыжник.

Также Большунов сообщил, что этап Кубка России в Чусовом, который пройдет с 9 по 12 декабря, находится под угрозой отмены.

«Если в Чусовом будет, согласно прогнозу, 30-35 градусов мороза ночью и 25 днем, то гонки не состоятся. Это, конечно, экстремальные условия, в которых нет смысла выступать. Есть граница – 21 градус. А там посмотрим, как будет.

Я лично выступал как-то в Вершине Теи, когда с утра было 24 градуса мороза, в 22 уже бежали. А, еще экстремальные условия были на Олимпиаде в Пекине, когда я вышел на первую тренировку и был такой сильный мороз и ветер, что я в одной шапке не мог кататься – пришлось вторую надевать. Такого у меня никогда больше не было», – отметил Большунов.