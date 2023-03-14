Дмитрий Губерниев: «Если Большунов серьезно решит попробовать себя в биатлоне, мы с радостью это организуем и покажем прямо в Тюмени»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Александр Легков чемпионат России Дмитрий Губерниев Александр Большунов Биатлон

Дмитрий Губерниев предложил Александру Большунову выступить в биатлонной гонке.

Ранее трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам не исключил, что попробует себя в биатлоне.

– Если он захочет, то в Тюмени (где будет проходить лыжный чемпионат России – Sports.ru) в перерывах между стартами организуем ему гонку. Милости просим, сделаем сюжет, найдем ему соперника.

– Кого, например?

– Я против Большунова соревноваться не могу, потому что обыграю его, мы должны беречь силы и моральное состояние Александра. Поставим в соперники, например, Легкова, а я буду судьей, комментатором и мегаэкспертом. Большунов говорил, что из всех биатлонистов боится только меня, поэтому сохраним его нервную систему.

Если он серьезно решит попробовать себя в биатлоне, то мы с радостью это организуем, снимем и покажем прямо в Тюмени на чемпионате России по лыжным гонкам, – сказал спортивный комментатор.

Александр Большунов: «Попробовать себя в биатлоне можно, почему нет? Но нужно подготовиться, из винтовки не стрелял никогда»

2 комментария

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Egorov E. I.
губа с чего то возомнил себя организатором гонок и прочее.
его вообще на заседания сбр то пускают...
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Oleg Pavlov
И ЧМ и ОИ там же организуем на двоих - РФ с РБ...
А чё, кто нам запретит...
Будем их ежегодно проводить и будет он 100500-кратным!
Теперь мы могём всё!!!
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