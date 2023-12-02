Бородавко о Кубке России в Чусовом: «Решения о проведении гонок будут приниматься на месте. Не исключаю вероятности переноса этапа»
Юрий Бородавко рассказал о возможном переносе этапа Кубка России в Чусовом.
Гонки должны пройти с 9 по 12 декабря.
«В Чусовой мы в любом случае поедем, а уже на месте будут приниматься решения о проведении гонок. Не исключаю вероятности переноса этапа. Может быть, не целиком, а отдельные гонки, но пока давайте не загадывать.
Есть температурные нормативы, при которых допускается проведение гонок. Никто не собирается издеваться над спортсменами и загонять их на гонки в сильный мороз», – сказал тренер.