Бородавко о Кубке России в Чусовом: «Решения о проведении гонок будут приниматься на месте. Не исключаю вероятности переноса этапа»

Теги лыжные гонки Юрий Бородавко Кубок России Лыжи

Юрий Бородавко рассказал о возможном переносе этапа Кубка России в Чусовом.

Гонки должны пройти с 9 по 12 декабря.

«В Чусовой мы в любом случае поедем, а уже на месте будут приниматься решения о проведении гонок. Не исключаю вероятности переноса этапа. Может быть, не целиком, а отдельные гонки, но пока давайте не загадывать.

Есть температурные нормативы, при которых допускается проведение гонок. Никто не собирается издеваться над спортсменами и загонять их на гонки в сильный мороз», – сказал тренер.

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1 комментарий
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Фигасе, на самый мороз попадают: -28 днем. На вторник 12-го нельзя что ли перенести?
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