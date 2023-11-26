Юрий Бородавко: «Планируем, что Большунов поедет на второй этап Кубка России в Тюмень. Пока организм позволяет выполнять нагрузку, бегать без ущерба»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Юрий Бородавко Кубок России Александр Большунов Лыжи

Юрий Бородавко заявил, что травма не помешает Большунову выступить в Тюмени.

Александр Большунов выиграл три гонки на этапе Кубка России в Вершине Теи. Летом он получил травму спины, после которой долго восстанавливался. 

«Саша ежедневно занимается профилактическими мероприятиями по поводу этой травмы, все идет своим чередом. Пока организм позволяет выполнять нагрузку, бегать на соревнованиях, бегать без ущерба.

Если были бы какие-то даже малейшие намеки на возврат боли, то мы бы сразу прекратили все гонки и тренировки и лечились. Но нынешнее положение дел говорит о том, что все делается правильно, все идет своим чередом, нужно время, чтобы травма полностью залечилась.

Планируем, что Саша поедет на второй этап Кубка в Тюмень.

Этап [в Вершине Теи] прошел на хорошем уровне, нам повезло с погодой, был хороший мягкий снег. Это только начало сезона, первый этап, поэтому никто не делает никаких выводов. Свою работу будем оценивать по главным стартам – Спартакиаде и чемпионату России», – отметил тренер.

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2 комментария

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Tatyana@griga
Сан Санычу полного восстановления 🙏
+4
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Booligan
Ох уж эти сказочки, ох уж эти сказочники
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