7 норвежских лыжников попали в топ-10 в коньковой «разделке» на этапе Кубке мира в Йелливаре
7 норвежских лыжников попали в топ-10 на этапе Кубка мира в Йелливаре.
Пол Гульберг одержал победу в коньковой «разделке» на 10 км, Харальд Амундсен стал вторым, Ивер Тильхейм Андерсен – третьим.
Симен Хегстад Крюгер финишировал 4-м, Дидрик Тенсет и Ян Томас Йенссен – 6-м и 7-м соответственно. Десятку замкнул Мартин Левстрем Ниенге.
Единственными представителями из других команд в первой десятке оказались британец Эндрю Масгрэйв, австриец Мика Фермойлен и чех Михал Новак.
❄️ Лыжи. Кубок мира. Гульберг выиграл коньковую «разделку» на 10 км, Амундсен – 2-й, Андерсен – 3-й, Крюгер – 4-й
https://www.fis-ski.com/DB/general/results.html?sectorcode=CC&raceid=39171
В том же Лиллехаммере в первой десятке оказалось 9 норвежцев и один Масгрейв )
https://www.fis-ski.com/DB/general/results.html?sectorcode=CC&raceid=41544