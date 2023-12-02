7 норвежских лыжников попали в топ-10 в коньковой «разделке» на этапе Кубке мира в Йелливаре

7 норвежских лыжников попали в топ-10 на этапе Кубка мира в Йелливаре.

одержал победу в коньковой «разделке» на 10 км, стал вторым, Ивер Тильхейм Андерсен – третьим.

финишировал 4-м, и Ян Томас Йенссен – 6-м и 7-м соответственно. Десятку замкнул .

Единственными представителями из других команд в первой десятке оказались британец Эндрю Масгрэйв, австриец Мика Фермойлен и чех Михал Новак.

❄️ Лыжи. Кубок мира. Гульберг выиграл коньковую «разделку» на 10 км, Амундсен – 2-й, Андерсен – 3-й, Крюгер – 4-й