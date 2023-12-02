7 норвежских лыжников попали в топ-10 в коньковой «разделке» на этапе Кубке мира в Йелливаре

Теги Кубок мира лыжные гонки сборная Норвегии Пол Гульберг Дидрик Тенсет Симен Хегстад Крюгер Мартин Левстрем Ниенге Харальд Амундсен Ян Томас Йенссен Ивер Тильхейм Андерсен Лыжи

7 норвежских лыжников попали в топ-10 на этапе Кубка мира в Йелливаре.

Пол Гульберг одержал победу в коньковой «разделке» на 10 км, Харальд Амундсен стал вторым, Ивер Тильхейм Андерсен – третьим.

Симен Хегстад Крюгер финишировал 4-м, Дидрик Тенсет и Ян Томас Йенссен – 6-м и 7-м соответственно. Десятку замкнул Мартин Левстрем Ниенге.

Единственными представителями из других команд в первой десятке оказались британец Эндрю Масгрэйв, австриец Мика Фермойлен и чех Михал Новак.

❄️ Лыжи. Кубок мира. Гульберг выиграл коньковую «разделку» на 10 км, Амундсен – 2-й, Андерсен – 3-й, Крюгер – 4-й

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4 комментария
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это потому что россиян там нет :)
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Даже не первенство Скандинавии а первенство Норвегии.
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Пару лет назад в Лиллехаммере было примерно так же. Семи норвежцам компанию составили Червоткин, Новак и Манифика.
https://www.fis-ski.com/DB/general/results.html?sectorcode=CC&raceid=39171
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Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ровно год назад было веселее.
В том же Лиллехаммере в первой десятке оказалось 9 норвежцев и один Масгрейв )
https://www.fis-ski.com/DB/general/results.html?sectorcode=CC&raceid=41544
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