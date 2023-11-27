Йенссен, Крюгер, Ниенге, Хайди и Лотта Венг вошли в состав сборной Норвегии на этап КМ в Йелливаре

Теги Кубок мира лыжные гонки сборная Норвегии сборная Норвегии жен Пол Гульберг Хайди Венг Дидрик Тенсет Симен Хегстад Крюгер Мартин Левстрем Ниенге Лотта Венг Харальд Амундсен Анне Кьерсти Калво Астрид Ойре Шлинн Ян Томас Йенссен Кристин Фоснес Маргрете Бергане Ивер Тильхейм Андерсен Лыжи

Объявлен состав сборной Норвегии на второй этап Кубка мира по лыжным гонкам.

Турнир пройдет 2-3 декабря в шведском Йелливаре. В программе этапа гонки на 10 км свободным стилем и эстафеты.  

Сборная Норвегии

Женщины

Маргрет Бергане 

Кристин Фоснес

Анне Кьерсти Калво

Астрид Ойре Шлинн

Хайди Венг 

Лотта Венг

Мужчины

Харальд Амундсен

Ивер Тильхейм Андерсен

Пол Гульберг

Ян Томас Йенссен

Симен Хегстад ​​Крюгер

Мартин Левстрем Ниенге 

Дидрик Тенсет

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8 комментариев

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Глеб Вихрев
Ответ SkierNSK
Мила Андреассен в Идре унизила второй состав шведок на коньковой разделке. Уже вполне по результатам могла бы и в основу попасть.
А Я О ЧЕМ =пора мой друг пора
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SkierNSK
Мила Андреассен в Идре унизила второй состав шведок на коньковой разделке. Уже вполне по результатам могла бы и в основу попасть.
+1
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Йенс Мустерманн
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Ответ Грюденфельдер
Эстафета: Гульберг , Ниенге , Амундсен , Йенсен. Тонсета и Крюгера нет смысла дёргать за 7.5 км. Ивер был слабее Амундсена и Йенсена на коньке хотя для стабильности могут и его включить если дистанцию пройдёт хорошо. Тогда Ивер 3ий этап а Амундсен 4ый так как у него рывок лучше Ивера.
Гулберг претендент на общий зачёт, особого смысла нет ему носится в ненужной эстафете. Можно Тонсета поставить.
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Грюденфельдер
Ответ SkierNSK
Мила Андреассен в Идре унизила второй состав шведок на коньковой разделке. Уже вполне по результатам могла бы и в основу попасть.
Ну скорее это 3й состав если иметь ввиду факт что те же спринтерши даже на дистанции лучше чем Марта , Линдстрем, Хенриксон итд. В КМ их место 4ый десяток. Я думаю что конечно ей надо попробовать но здесь норвежцы достаточно щепетильны с правилами не включать никого до 20 лет. Тем более оценивая результаты конькового масс старта все норвежки были в норме.
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Глеб Вихрев
Ответ Грюденфельдер
Ну скорее это 3й состав если иметь ввиду факт что те же спринтерши даже на дистанции лучше чем Марта , Линдстрем, Хенриксон итд. В КМ их место 4ый десяток. Я думаю что конечно ей надо попробовать но здесь норвежцы достаточно щепетильны с правилами не включать никого до 20 лет. Тем более оценивая результаты конькового масс старта все норвежки были в норме.
ЭТО почему до 20 лет -Фоссе в 19 лет стала ЧМ в стафе и на КМ бегала и не только одна -не до 20 лет а до 18 лет и не правила а госс закон .
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Грюденфельдер
Эстафета: Гульберг , Ниенге , Амундсен , Йенсен.
Тонсета и Крюгера нет смысла дёргать за 7.5 км. Ивер был слабее Амундсена и Йенсена на коньке хотя для стабильности могут и его включить если дистанцию пройдёт хорошо. Тогда Ивер 3ий этап а Амундсен 4ый так как у него рывок лучше Ивера.
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Грюденфельдер
Ответ Йенс Мустерманн
Гулберг претендент на общий зачёт, особого смысла нет ему носится в ненужной эстафете. Можно Тонсета поставить.
Может быть так что особо Тенсет на коньковой 10ке особо ни на что не претендует.
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