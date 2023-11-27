Йенссен, Крюгер, Ниенге, Хайди и Лотта Венг вошли в состав сборной Норвегии на этап КМ в Йелливаре

Объявлен состав сборной Норвегии на второй этап Кубка мира по лыжным гонкам.

Турнир пройдет 2-3 декабря в шведском Йелливаре. В программе этапа гонки на 10 км свободным стилем и эстафеты.

Сборная Норвегии

Женщины

Кристин Фоснес

Анне Кьерсти Калво

Астрид Ойре Шлинн

Лотта Венг

Мужчины

Харальд Амундсен

Ивер Тильхейм Андерсен

Пол Гульберг

Симен Хегстад ​​

Мартин Левстрем Ниенге

Дидрик Тенсет