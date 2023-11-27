Йенссен, Крюгер, Ниенге, Хайди и Лотта Венг вошли в состав сборной Норвегии на этап КМ в Йелливаре
Объявлен состав сборной Норвегии на второй этап Кубка мира по лыжным гонкам.
Турнир пройдет 2-3 декабря в шведском Йелливаре. В программе этапа гонки на 10 км свободным стилем и эстафеты.
Сборная Норвегии
Женщины
Кристин Фоснес
Анне Кьерсти Калво
Астрид Ойре Шлинн
Лотта Венг
Мужчины
Харальд Амундсен
Ивер Тильхейм Андерсен
Пол Гульберг
Симен Хегстад Крюгер
Мартин Левстрем Ниенге
Дидрик Тенсет
Тонсета и Крюгера нет смысла дёргать за 7.5 км. Ивер был слабее Амундсена и Йенсена на коньке хотя для стабильности могут и его включить если дистанцию пройдёт хорошо. Тогда Ивер 3ий этап а Амундсен 4ый так как у него рывок лучше Ивера.