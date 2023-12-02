Вероника Степанова: «Вяльбе вчера сказала, что я должна выигрывать 30 секунд у второго места. Извините, в спринте я столько не выиграю, поэтому сегодня без меня»
Вероника Степанова объяснила, почему не выступит в финале классического спринта.
Степанова пробежала квалификацию на Кубке России, но снялась с четвертьфинала.
«Сегодняшний спринт дальше без меня, потому что я не чувствую в себе силы бороться за победу и буду готовиться к двадцатке.
Сейчас я только что прибежала от специалистов, которые со мной работают – не переживайте, я в надежных руках, завтра выйду на старт.
Елена Валерьевна вчера сказала, что я должна выигрывать 30 секунд у второго места. Ну извините – в спринте я столько не выиграю, поэтому сегодня без меня», – сказала лыжница в эфире «Матч ТВ».
да и в разделке неплохие секунды показала.
опять же к началу спора если бы Степанова не умела бегать классикой то не выиграла бы в прошлом году в разделке классикой у Непряевой 20секунд,да и других разделках была не так далеко от Натальи.
Славно, что вы не оспариваете остальное
Что касается Фалеевой:
а) невозможно прогрессировать, варясь в собственном соку
б) Сорин не умеет готовить спринтеров, о чем прямо и сказал в интервью в прошлом году
в) Приведу пример. Фалеева приехала на КМ в Дрездене. Там благополучно как обычно провалилась и не прошла в тридцатку. После этого приехала на КР и выиграла с отрывом три спринта подряд. Вот уровень российского спринта
до отстранения ей было 21 и в этом возрасте она по любому будет прогрессировать.
сейчас спокойно выиграла спринт,в квале привезла всем много,Степанова на кубке мира тоже ни разу не проходила квалу на спринте а на Олимпиаде чуть в финал не вышла,если бы не уродливая техника фаллы которая тупо заблокировала Степанову вышла бы.
мы же не знаем нынешний уровень.
многие из наших девушек в топ 3 на молодежном ЧМ были?
А что касается позиции, это уже не политика, а кое-что похуже
а что касается политической позиции и её слов то нас это волновать не должно,это её взгляды и её мнение.
я просто не понимаю почему такой хейт к талантливой спортсменке(лучшей в России в данный момент) и которая можно сказать привела Россию в победе на Олимпиаде(по времени на 3-4м этапе проиграла только Сундлинг.)
и ещё фоссесхольм и нисканен пробежала на 3 секунды быстрее но на последнем этапе круг был длиннее на 100-150метров(10-15секунд) учитывая Финиш.
она уже тогда привезла Сориной которая находилась в очень хорошей форме 5секунд,учитывая длину круга все 20.
пробежала быстрее Пармакоски и Нисканен которые тоже были в сумасшедшой форме,все 30 Фриде Карлсон,но сейчас бы не входила в топ 10 в кубке мира гениальная логика
А вообще, все люди разные, вы не слышали от Непряевой? Так ей и не надо.
А Веронике надо. Может, она, как Большунов, ищет вызов для себя там, где другие теряют. В её случае это болтовня. Простите ей эту слабость.
и не будут никого отстранять за какие-то посты в инсте,тем более эти посты не она пишет.