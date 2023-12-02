Вероника Степанова: «Вяльбе вчера сказала, что я должна выигрывать 30 секунд у второго места. Извините, в спринте я столько не выиграю, поэтому сегодня без меня»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Елена Вяльбе Кубок России Вероника Степанова Лыжи

Вероника Степанова объяснила, почему не выступит в финале классического спринта.

Степанова пробежала квалификацию на Кубке России, но снялась с четвертьфинала. 

«Сегодняшний спринт дальше без меня, потому что я не чувствую в себе силы бороться за победу и буду готовиться к двадцатке.

Сейчас я только что прибежала от специалистов, которые со мной работают – не переживайте, я в надежных руках, завтра выйду на старт.

Елена Валерьевна вчера сказала, что я должна выигрывать 30 секунд у второго места. Ну извините – в спринте я столько не выиграю, поэтому сегодня без меня», – сказала лыжница в эфире «Матч ТВ».

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30 комментариев
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Не знаю почему, но у меня прям отторжение к ней. Вроде и талантливая. Но столько троллинга и болтовни. Может щас модно так... Но больше ни от кого не слышал столько: ни от Непряевой, Сориной, Ступак... Работай лучше. Когда допустят до кубка мира, можно и в 10ку не залезть.
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так ведь Вяльбе имела ввиду разделку, а не спринт, Степанова читать не умеет или ей спецом нашептали?
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Интересно, а что это за специалисты, к которым она бегает?
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Ответ Rygeek
Извините, Степанова опять явилась без таблички "SARKAZM".)
Лучше б явилась с табличкой: многократная чемпионка ОИ и ЧМ.
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Ответ Rygeek
Извините, Степанова опять явилась без таблички "SARKAZM".)
Уже почти хамит
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Ответ ibra875
так ведь Вяльбе имела ввиду разделку, а не спринт, Степанова читать не умеет или ей спецом нашептали?
Извините, Степанова опять явилась без таблички "SARKAZM".)
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Ответ imaxim
Белорукова приехала просто неготовой - выдала в эстафете на морально-волевых, Алёшина уже давно разучилась в спринт, опять же из-за Сорина, а Непряева…да черт ее знает. Может день неудачный был. Славно, что вы не оспариваете остальное
на морально волевых убежала от всех,ладно бы если бы она проиграла 10-15секунд,но убежать от всех на морально волевых?
да и в разделке неплохие секунды показала.
опять же к началу спора если бы Степанова не умела бегать классикой то не выиграла бы в прошлом году в разделке классикой у Непряевой 20секунд,да и других разделках была не так далеко от Натальи.
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Ответ Тёма Тёма
Не знаю почему, но у меня прям отторжение к ней. Вроде и талантливая. Но столько троллинга и болтовни. Может щас модно так... Но больше ни от кого не слышал столько: ни от Непряевой, Сориной, Ступак... Работай лучше. Когда допустят до кубка мира, можно и в 10ку не залезть.
Сегодня КМ -1 место Диггинс -24.48 --Степанова КР такая ж десятка 25.53 -ах да шас набегут крутые спецы и будут гнать =ах у них снег не такой -БЫСТРЫЙ -ИСКУССТВЕНЫЙ-у насто все ж труднее трассы и снег не снег-наждак
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Ответ Фанат спорта01
если трасса на Олимпиаде подходила нашим то почему Непряева,Ступак и Сорина отвалились в четверть финалах?
Белорукова приехала просто неготовой - выдала в эстафете на морально-волевых, Алёшина уже давно разучилась в спринт, опять же из-за Сорина, а Непряева…да черт ее знает. Может день неудачный был.

Славно, что вы не оспариваете остальное
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Ответ imaxim
На Олимпиаде была очень странная трасса, ещё и нашим очень подходящая. Оттуда там и были результаты, очень отличающиеся от нормальных результатов на КМ Что касается Фалеевой: а) невозможно прогрессировать, варясь в собственном соку б) Сорин не умеет готовить спринтеров, о чем прямо и сказал в интервью в прошлом году в) Приведу пример. Фалеева приехала на КМ в Дрездене. Там благополучно как обычно провалилась и не прошла в тридцатку. После этого приехала на КР и выиграла с отрывом три спринта подряд. Вот уровень российского спринта
если трасса на Олимпиаде подходила нашим то почему Непряева,Ступак и Сорина отвалились в четверть финалах?
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Ответ Фанат спорта01
откуда такая уверенность что не стала. до отстранения ей было 21 и в этом возрасте она по любому будет прогрессировать. сейчас спокойно выиграла спринт,в квале привезла всем много,Степанова на кубке мира тоже ни разу не проходила квалу на спринте а на Олимпиаде чуть в финал не вышла,если бы не уродливая техника фаллы которая тупо заблокировала Степанову вышла бы.
На Олимпиаде была очень странная трасса, ещё и нашим очень подходящая. Оттуда там и были результаты, очень отличающиеся от нормальных результатов на КМ

Что касается Фалеевой:
а) невозможно прогрессировать, варясь в собственном соку
б) Сорин не умеет готовить спринтеров, о чем прямо и сказал в интервью в прошлом году
в) Приведу пример. Фалеева приехала на КМ в Дрездене. Там благополучно как обычно провалилась и не прошла в тридцатку. После этого приехала на КР и выиграла с отрывом три спринта подряд. Вот уровень российского спринта
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Ответ imaxim
Она до отстранения ни одной квалы нигде не прошла. А сейчас она явно сильнее не стала
откуда такая уверенность что не стала.
до отстранения ей было 21 и в этом возрасте она по любому будет прогрессировать.
сейчас спокойно выиграла спринт,в квале привезла всем много,Степанова на кубке мира тоже ни разу не проходила квалу на спринте а на Олимпиаде чуть в финал не вышла,если бы не уродливая техника фаллы которая тупо заблокировала Степанову вышла бы.
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Ответ Leo Bonart
Не знаю почему, но у меня стойкое ощущение, что ваш комментарий не бесплатен
Оно неверное. Вам уже мерещатся агенты и госдеп)
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Ответ Фанат спорта01
может быть стала бы спринтером уровня топ10 на кубке мира если бы не отстранение. мы же не знаем нынешний уровень.
Она до отстранения ни одной квалы нигде не прошла. А сейчас она явно сильнее не стала
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Ответ imaxim
Фалеева спринт выиграла там. Сейчас скажете, что она великий спринтер?
может быть стала бы спринтером уровня топ10 на кубке мира если бы не отстранение.
мы же не знаем нынешний уровень.
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Ответ Фанат спорта01
3-е место на молодежном ЧМ это ничего такого? многие из наших девушек в топ 3 на молодежном ЧМ были?
Фалеева спринт выиграла там. Сейчас скажете, что она великий спринтер?
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Ответ imaxim
Пока на международных стартах не подтвердит классику - она конькистка. А что касается позиции, это уже не политика, а кое-что похуже
3-е место на молодежном ЧМ это ничего такого?
многие из наших девушек в топ 3 на молодежном ЧМ были?
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Ответ Фанат спорта01
не конкисткой а лыжницей она и в классике показывает хорошие результаты. а что касается политической позиции и её слов то нас это волновать не должно,это её взгляды и её мнение.
Пока на международных стартах не подтвердит классику - она конькистка.
А что касается позиции, это уже не политика, а кое-что похуже
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Ответ imaxim
Потому что мало быть неплохой конькисткой. Надо ещё гражданином быть
не конкисткой а лыжницей она и в классике показывает хорошие результаты.
а что касается политической позиции и её слов то нас это волновать не должно,это её взгляды и её мнение.
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Ответ Фанат спорта01
зачем мне вообще мечтать,мне вообще всё равно. я просто не понимаю почему такой хейт к талантливой спортсменке(лучшей в России в данный момент) и которая можно сказать привела Россию в победе на Олимпиаде(по времени на 3-4м этапе проиграла только Сундлинг.) и ещё фоссесхольм и нисканен пробежала на 3 секунды быстрее но на последнем этапе круг был длиннее на 100-150метров(10-15секунд) учитывая Финиш. она уже тогда привезла Сориной которая находилась в очень хорошей форме 5секунд,учитывая длину круга все 20. пробежала быстрее Пармакоски и Нисканен которые тоже были в сумасшедшой форме,все 30 Фриде Карлсон,но сейчас бы не входила в топ 10 в кубке мира гениальная логика
Потому что мало быть неплохой конькисткой. Надо ещё гражданином быть
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Ответ imaxim
Мечтайте)
зачем мне вообще мечтать,мне вообще всё равно.
я просто не понимаю почему такой хейт к талантливой спортсменке(лучшей в России в данный момент) и которая можно сказать привела Россию в победе на Олимпиаде(по времени на 3-4м этапе проиграла только Сундлинг.)
и ещё фоссесхольм и нисканен пробежала на 3 секунды быстрее но на последнем этапе круг был длиннее на 100-150метров(10-15секунд) учитывая Финиш.
она уже тогда привезла Сориной которая находилась в очень хорошей форме 5секунд,учитывая длину круга все 20.
пробежала быстрее Пармакоски и Нисканен которые тоже были в сумасшедшой форме,все 30 Фриде Карлсон,но сейчас бы не входила в топ 10 в кубке мира гениальная логика
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Ответ Тёма Тёма
Не знаю почему, но у меня прям отторжение к ней. Вроде и талантливая. Но столько троллинга и болтовни. Может щас модно так... Но больше ни от кого не слышал столько: ни от Непряевой, Сориной, Ступак... Работай лучше. Когда допустят до кубка мира, можно и в 10ку не залезть.
С таким составом, что сейчас на КМ? Вне десятки быть очень трудно будет.
А вообще, все люди разные, вы не слышали от Непряевой? Так ей и не надо.
А Веронике надо. Может, она, как Большунов, ищет вызов для себя там, где другие теряют. В её случае это болтовня. Простите ей эту слабость.
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Ответ imaxim
Ну вот никто и не напрягается. Уровень падает. Впрочем, Степановой можно и не напрягаться, на международных стартах ее уже точно никогда не будет
Через пару лет ограничения снимут 100%.
и не будут никого отстранять за какие-то посты в инсте,тем более эти посты не она пишет.
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