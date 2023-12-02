Вероника Степанова: «Вяльбе вчера сказала, что я должна выигрывать 30 секунд у второго места. Извините, в спринте я столько не выиграю, поэтому сегодня без меня»

Вероника Степанова объяснила, почему не выступит в финале классического спринта.

Степанова пробежала квалификацию на Кубке России, но снялась с четвертьфинала.

«Сегодняшний спринт дальше без меня, потому что я не чувствую в себе силы бороться за победу и буду готовиться к двадцатке.

Сейчас я только что прибежала от специалистов, которые со мной работают – не переживайте, я в надежных руках, завтра выйду на старт.

Елена Валерьевна вчера сказала, что я должна выигрывать 30 секунд у второго места. Ну извините – в спринте я столько не выиграю, поэтому сегодня без меня», – сказала лыжница в эфире «Матч ТВ».