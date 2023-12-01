Вероника Степанова: «Я старалась держать интригу. Если бы я со старта убежала и привезла 30 секунд второму месту, было бы уже неинтересно»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Кубок России Матч ТВ Вероника Степанова Лыжи

Вероника Степанова оценила выступление в коньковой «разделке» на Кубке России в Тюмени.

Степанова в гонке одержала победу, второй стала Мария Истомина, третьей – Анастасия Кулешова. 

— Свежий снег тормозит на дистанции, мешает бежать максимально быстро?

— Мне ничто не мешает, мой настрой на гонку непоколебим. Хочу сказать: «Спасибо вам, ребята. Вы тот самый недостающий ингредиент, которого не хватало. Теперь наше блюдо было изумительно приготовлено, благодаря показу «Матч ТВ» и трансляциям».

— Оцените свое преимущество над соперницами.

— Соперницы молодцы. Круг непростой, мне долго не удавалось убежать, соперницы держали меня в тонусе. Спасибо им за это.

— Мария Истомина поджала плотно, после пяти километров 4 секунды интервал был между вами.

— Каждый отрезок мне подсказывали тренеры и вели по времени. Мария — молодец, что сказать. Все было интересно, я старалась держать интригу до конца. Если бы я со старта убежала и привезла 30 секунд второму месту, было бы уже неинтересно, правда?

— Вы бежите под номером 116. Масштабы Кубка России поражают. Как оцените число участниц?

— Отличное количество, биатлонистов в этом плане мы победили, девушек там стартует меньше. Посмотрим, сколько телезрителей посмотрели трансляции, — сказала Степанова.

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вот это самомнение... Молодец, конечно. Но принижать соперниц... Подруг по команде... Ну хз...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий