Вероника Степанова: «Я старалась держать интригу. Если бы я со старта убежала и привезла 30 секунд второму месту, было бы уже неинтересно»

Вероника Степанова оценила выступление в коньковой «разделке» на Кубке России в Тюмени.

Степанова в гонке одержала победу, второй стала Мария Истомина, третьей – Анастасия Кулешова.

— Свежий снег тормозит на дистанции, мешает бежать максимально быстро?

— Мне ничто не мешает, мой настрой на гонку непоколебим. Хочу сказать: «Спасибо вам, ребята. Вы тот самый недостающий ингредиент, которого не хватало. Теперь наше блюдо было изумительно приготовлено, благодаря показу «Матч ТВ» и трансляциям».

— Оцените свое преимущество над соперницами.

— Соперницы молодцы. Круг непростой, мне долго не удавалось убежать, соперницы держали меня в тонусе. Спасибо им за это.

— Мария Истомина поджала плотно, после пяти километров 4 секунды интервал был между вами.

— Каждый отрезок мне подсказывали тренеры и вели по времени. Мария — молодец, что сказать. Все было интересно, я старалась держать интригу до конца. Если бы я со старта убежала и привезла 30 секунд второму месту, было бы уже неинтересно, правда?

— Вы бежите под номером 116. Масштабы Кубка России поражают. Как оцените число участниц?

— Отличное количество, биатлонистов в этом плане мы победили, девушек там стартует меньше. Посмотрим, сколько телезрителей посмотрели трансляции, — сказала .