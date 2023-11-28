Расписание трансляций второго этапа Кубка России по лыжным гонкам в Тюмени
С 1 по 3 декабря в Тюмени пройдет второй этап Кубка России по лыжным гонкам.
Кубок России-2023/24 по лыжным гонкам
Второй этап
Тюмень
Расписание гонок
1 декабря, пятница
10 км, раздельный старт, свободный стиль, женщины
10:30 Матч ТВ, Матч! Арена
10 км, раздельный старт, свободный стиль, мужчины
13:30 Матч ТВ, Матч! Арена
2 декабря, суббота
Спринт, классический стиль, женщины
Квалификация: 9:00 Матч! Арена
Финалы: 11:00 Матч ТВ, Матч! Арена
Спринт, классический стиль, мужчины
Квалификация: 9:40 Матч! Арена
Финалы: 11:00 Матч ТВ, Матч! Арена
3 декабря, воскресенье
20 км, масс-старт, классический стиль, женщины
10:00 Матч ТВ, Матч! Арена
20 км, масс-старт, классический стиль, мужчины
12:30 Матч ТВ, Матч! Арена
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское. Указаны только прямые трансляции.
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