Расписание трансляций второго этапа Кубка России по лыжным гонкам в Тюмени

С 1 по 3 декабря в Тюмени пройдет второй этап Кубка России по лыжным гонкам.

Кубок России-2023/24 по лыжным гонкам

Второй этап

Тюмень

Расписание гонок

1 декабря, пятница

10 км, раздельный старт, свободный стиль, женщины

10:30 Матч ТВ, Матч! Арена

10 км, раздельный старт, свободный стиль, мужчины

13:30 Матч ТВ, Матч! Арена

2 декабря, суббота

Спринт, классический стиль, женщины

Квалификация: 9:00 Матч! Арена

Финалы: 11:00 Матч ТВ, Матч! Арена

Спринт, классический стиль, мужчины

Квалификация: 9:40 Матч! Арена

Финалы: 11:00 Матч ТВ, Матч! Арена

3 декабря, воскресенье

20 км, масс-старт, классический стиль, женщины

10:00 Матч ТВ, Матч! Арена

20 км, масс-старт, классический стиль, мужчины

12:30 Матч ТВ, Матч! Арена

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское. Указаны только прямые трансляции.

Календарь российских турниров по лыжам сезона-2023/24: Кубок России стартовал в ноябре, Спартакиада пройдет в феврале