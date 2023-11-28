Расписание трансляций второго этапа Кубка России по лыжным гонкам в Тюмени

Теги телевидение лыжные гонки Кубок России расписание турниров Лыжи

С 1 по 3 декабря в Тюмени пройдет второй этап Кубка России по лыжным гонкам.

Кубок России-2023/24 по лыжным гонкам

Второй этап

Тюмень

Расписание гонок

1 декабря, пятница

10 км, раздельный старт, свободный стиль, женщины

10:30 Матч ТВ, Матч! Арена

10 км, раздельный старт, свободный стиль, мужчины

13:30 Матч ТВ, Матч! Арена

2 декабря, суббота

Спринт, классический стиль, женщины

Квалификация: 9:00 Матч! Арена

Финалы: 11:00 Матч ТВ, Матч! Арена

Спринт, классический стиль, мужчины

Квалификация: 9:40 Матч! Арена

Финалы: 11:00 Матч ТВ, Матч! Арена

3 декабря, воскресенье

20 км, масс-старт, классический стиль, женщины

10:00 Матч ТВ, Матч! Арена

20 км, масс-старт, классический стиль, мужчины

12:30 Матч ТВ, Матч! Арена

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское. Указаны только прямые трансляции.

Календарь российских турниров по лыжам сезона-2023/24: Кубок России стартовал в ноябре, Спартакиада пройдет в феврале

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3 комментария

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SkierNSK
Ну тут Матч должны расстараться и показать класс по сравнению с трансляцией в Тёи и теми, что будут на 3-4 этапах.
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Грюденфельдер
Ответ SkierNSK
Ну тут Матч должны расстараться и показать класс по сравнению с трансляцией в Тёи и теми, что будут на 3-4 этапах.
Да надеемся на качественную картинку, хоть рассмотрим кто есть кто особенно в разделке.
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