Артем Мальцев: «Большунов не робот, в том году я его обыгрывал. Нужно больше работать»

Теги лыжные гонки Кубок России Артем Мальцев Матч ТВ Лыжи

Артем Мальцев оценил выступление в коньковой «разделке» на Кубке России в Тюмени.

В гонке Мальцев стал вторым, победил Александр Большунов. 

— В такой компании занять второе место — очень круто. 10 км — коварная дистанция, это в гонке на 15 км можно прочувствовать себя и добавлять. А тут нужно делать быстрый старт. Мне есть куда стремиться.

Спасибо сервису, лыжи работали великолепно. Но ноги закисли, включил силу воли и характер. Получал по гонке всю информацию, тренеры поддерживали, все было круто. Теперь хочу пробежать спринт, как и гонку на 20 км. Нужно бороться за общий Кубок и очки.

— Какие цели на сезон? Чтобы мог сказать, что задачу выполнил.

— Топ‑3 общего зачета Кубка России, личная медаль на Спартакиаде и чемпионате России. Золото было бы круто, но есть Александр Большунов, которого можно обыграть, он не робот, человек, как и все. Тем более в том году я его обыгрывал на первых этапах Кубка России. Нужно больше работать, тренироваться и слушать свой организм, — сказал Мальцев

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