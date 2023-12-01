Александр Большунов: «Когда получил травму, то для меня это был некий вызов. Я его принял. И сейчас пытаюсь сам себя обыгрывать»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Кубок России Матч ТВ Александр Большунов Лыжи

Александр Большунов прокомментировал победу в коньковой «разделке» на Кубке России в Тюмени.

— Ты выиграл пока все в этом сезоне. Как это удается? С мотивацией полный порядок?

— Пока получается выигрывать, чему я очень рад. А где беру мотивацию? Наверное, там, где многие ее теряют, а я, наоборот, ее нахожу. Потому что когда получил травму, то для меня это был некий вызов. Я его принял. И сейчас пытаюсь сам себя обыгрывать.

— Как прошла ваша борьба с Коростелевым? Король и дофин?

— Насчет короля… Не надо перегибать палку. Я прежде всего спортсмен, такой, какой есть. Стараюсь быть нормальным. Ни о чем с ним не разговаривали. Я его догнал. Один подъем проехал за ним потом, вышел вперед, поработал. Он понимал, что ему надо сражаться за третье место, а мне просто нужно держать скорость. И скорость чуть повыше была, потому что помогали друг другу.

Судя по результатам, на «десятке» можно больше выигрывать, чем на 15 километрах. Но и 10 км — специфичная дистанция. Тут надо разложиться, а также успеть выдать самый быстрый результат. Поэтому здесь надо найти золотую середину. Не у всех получается. И разложиться, выдав свой максимум. Это своеобразная дистанция.

— Тут снег быстрее, об этом многие говорили. Мышцы успели перестроиться у тебя?

— Нормально. В Вершине Теи медленнее снег, но здесь он тоже выпал, поэтому он тоже стал помедленнее, перемешавшись с искусственным. Он побыстрее, но мышцы в нормальном состоянии, несмотря на то, что пол‑лета пришлось пропустить в сложных нагрузках, — сказал Большунов.

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Травмы всегда неприятная штука
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий