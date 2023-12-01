Савелий Коростелев: «Мне впервые удалось с Большуновым поработать в гонке. Саша еще может секунд 20–30 сбрасывать с результата»

Савелий Коростелев оценил выступление в «разделке» на Кубке России в Тюмени.

Коростелев в гонке на 10 км свободным стилем занял третье место, победил Александр Большунов, Артем Мальцев стал вторым.

— Сильно помогло, что вас по ходу дистанции догнал Александр Большунов?

— Намного лучше пошло. Мне казалось, что Саша легче шел, с большим запасом. Но его хода хватает, чтобы идти с ним и отыгрывать у ребят.

— Вы довольны тем, что в очередной раз забежали в призы?

— Я немного недоволен отставанием. Хотелось бы быть поближе, не подпустить Сашу, обыграть Артема Мальцева. Но в целом я доволен гонкой с учетом своего состояния.

— До гонки вы рассчитывали, что будете в призах?

— Я не хотел подпускать Сашу. Понимал, что это критическое время на «десятке», которое может не пустить в тройку. Но если брать вчерашнее скольжение, без учета снега, то если бы Саша меня догнал, я бы не был в тройке. Сегодня выпал свежий снег, и это позволило мне заехать в тройку. Но я понимал, что Саша — это спасательный круг в случае плохого самочувствия, — сказал .

— Как тебе противостояние с Большуновым? Король и дофин?

— Да не. У Саши очень большой запас сил еще. Мне впервые удалось с ним поработать в гонке. Саша еще может секунд 20–30 сбрасывать с результата. Мне принципиально было Мальцева догнать. На последних метрах я у него секунд 8–10 «подъел». Все равно не хватило, — цитирует Коростелева «Матч ТВ».