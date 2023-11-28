Савелий Коростелев о победах Большунова: «Когда есть лидер, всегда происходит такое легкое раздражение. Нужно приложить много усилий, чтобы его сместить»
Лыжник Савелий Коростелев рассказала о соперничестве с Александром Большуновым.
– Очень тяжело втягиваться в сезон. Поэтому приходится разгоняться стартами. Будем раскручивать маховик.
– Ты поменял группу. Как тебе твой тренер Егор Сорин?
– Мне, конечно, нравится. Это был мой личный выбор. Мы с тренером на одной ноге. Постоянный контакт, обмен информации – все идеально. Взаимоотношения в группе тоже отличные.
– Большунов надоел на первом месте.
– Когда есть лидер, всегда происходит такое легкое раздражение. Но Саша человек заслуженный, очень многого добился. Он тренируется неимоверно много и нужно приложить очень много усилий, чтобы как‑то его сместить, – сказал Коростелев.
При этом самое интересное, что Коростелев совсем не похож на Большунова антропометрией. Саныч - мощный, а Сава - изящный. При это оба сверхуниверсалы, которые могут пробежать на топ уровне абсолютно всё.