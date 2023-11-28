Савелий Коростелев о победах Большунова: «Когда есть лидер, всегда происходит такое легкое раздражение. Нужно приложить много усилий, чтобы его сместить»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Егор Сорин Кубок России Александр Большунов Савелий Коростелев Лыжи

Лыжник Савелий Коростелев рассказала о соперничестве с Александром Большуновым.

– Очень тяжело втягиваться в сезон. Поэтому приходится разгоняться стартами. Будем раскручивать маховик.

Ты поменял группу. Как тебе твой тренер Егор Сорин?

– Мне, конечно, нравится. Это был мой личный выбор. Мы с тренером на одной ноге. Постоянный контакт, обмен информации – все идеально. Взаимоотношения в группе тоже отличные.

Большунов надоел на первом месте.

– Когда есть лидер, всегда происходит такое легкое раздражение. Но Саша человек заслуженный, очень многого добился. Он тренируется неимоверно много и нужно приложить очень много усилий, чтобы как‑то его сместить, – сказал Коростелев.

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2 комментария

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Огюст
Конечно , чем вы все Савелий будете конкурировать в борьбе за победы с Большуновым в гонках вам интересно и азартно и ему с сильными соперниками ,то же бороться только на пользу !
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Щеглот
Большунов и Коростелев - это будет наимощнейший тандем в командном спринте. Вероятно самый сильный за всю историю этой дисциплины. Вот я знаю, многие болельщики жалеют, что так и не увидели и уже не увидят связку Большунов - Устюгов. (Произошло это только и исключительно по вине честного трутня с ослабленными булками, но не суть). Так вот, Большунов-Коростелев выглядят даже более угрожающе. Просто потому, что Коростелев классикой катает лучше булкина. Я уж не говорю про то, что Коростелев, как и Большунов - как пионеры - всегда готовы! Тогда как выпихнуть на лыжню Булкина - целая проблема и морока несусветная. То у него там болит, то сям, то самочувствие неважное, то настроение не то, то золотуха, то диарея - и так до математической бесконечности.

При этом самое интересное, что Коростелев совсем не похож на Большунова антропометрией. Саныч - мощный, а Сава - изящный. При это оба сверхуниверсалы, которые могут пробежать на топ уровне абсолютно всё.
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