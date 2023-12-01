Елена Вяльбе: «Степанова на коньковой «десятке» должна выигрывать у Истоминой и Кулешовой хотя бы секунд 30. Она не напрягается»

Елена Вяльбе поделилась впечатлениями от женской «разделки» на Кубке России в Тюмени.

Победу в гонке одержала Вероника Степанова, второй стала Мария Истомина, третьей – Анастасия Кулешова.

«Я рада, что все вопросы по поводу этапа в Тюмени сняты. Погода стабилизировалась, здесь все для нас. Даже снег пошел наконец‑то.

Что касается гонки, то Степанова сейчас явный лидер с учетом отсутствия тех девчонок, которые бежали с ней в эстафете на Олимпиаде. Каждая из них отсутствует по своим причинам.

Единственное, я думаю, что Вероника на своей любимой коньковой «десятке» должна выигрывать у Истоминой и Кулешовой хотя бы секунд 30. Мне кажется, она себя сейчас вольготно чувствует, не напрягается», — сказала .