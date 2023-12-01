Елена Вяльбе: «Степанова на коньковой «десятке» должна выигрывать у Истоминой и Кулешовой хотя бы секунд 30. Она не напрягается»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Елена Вяльбе Кубок России Матч ТВ Вероника Степанова Лыжи

Елена Вяльбе поделилась впечатлениями от женской «разделки» на Кубке России в Тюмени.

Победу в гонке одержала Вероника Степанова, второй стала Мария Истомина, третьей – Анастасия Кулешова. 

«Я рада, что все вопросы по поводу этапа в Тюмени сняты. Погода стабилизировалась, здесь все для нас. Даже снег пошел наконец‑то.

Что касается гонки, то Степанова сейчас явный лидер с учетом отсутствия тех девчонок, которые бежали с ней в эстафете на Олимпиаде. Каждая из них отсутствует по своим причинам.

Единственное, я думаю, что Вероника на своей любимой коньковой «десятке» должна выигрывать у Истоминой и Кулешовой хотя бы секунд 30. Мне кажется, она себя сейчас вольготно чувствует, не напрягается», — сказала Вяльбе.

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3 комментария
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Опять Степанова должна осталась😅
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Ну, ёлки-палки! Выигрывает Вероника, и всё равно не так, как должна! Елена Валерьевна серьёзный мотиватор, Саня Легков не даст соврать!))
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Она первая сегодня на десяточке
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