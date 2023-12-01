Анастасия Кулешова: «У меня есть резерв, чтобы прибавить и бороться со Степановой. Будем работать»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Кубок России Анастасия Кулешова (Седова) Матч ТВ Лыжи

Анастасия Кулешова оценила выступление в коньковой «разделке» на Кубке России.

Кулешова стала в гонке третьей, победила Вероника Степанова. 

— Гонка для меня прошла хорошо. Все по плану, разбегаемся, дальше должно быть лучше.

— Как оцените свою готовность к сезону?

— Сезон уже идет, будем смотреть. На данный момент я чувствую себя хорошо. Ограничений по здоровью нет.

— Уровень Кубка России в Тюмени соответствует ожиданиям?

— В Тюмени всегда все проходит на высшем уровне. Организация соревнований отличная. Тюмень — одно из топовых мест в России. Здесь потрясающий комплекс для лыжников и биатлонистов. Хочется сказать большое спасибо всем людям, которые причастны к данному мероприятию.

— В чем должны прибавить, чтобы бороться с Вероникой Степановой?

— Конечно, у меня есть резерв, чтобы прибавить и бороться с Вероникой. Есть, к чему стремиться, будем работать. Для начала все нужно обговорить с тренером, — сказала Кулешова. 

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1 комментарий
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На финиш хорошо накатывала. По ходу сезона скорее всего будет прибавлять. На основных стартах думаю будет за медали бороться.
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