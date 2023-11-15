Губерниев о словах Бьорндалена про допуск россиян: «Я ничего другого от него и не ждал. Спасибо ему огромное, его голос важен»

Дмитрий Губерниев прокомментировал слова Уле Эйнара Бьорндалена о допуске россиян.

«Надеюсь, все вернется на круги своя, и у россиян и белорусов снова появится возможность соревноваться», – заявил восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону.

«Его жена из Беларуси ( – Sports.ru) хоть и закончила выступления, но является преданной гражданкой Республики Беларусь. Я ничего другого от него и не ждал. Спасибо ему огромное, его голос важен, он всегда был здравым, взвешенным и мудрым человеком.

всегда любил с нами бегать, выигрывать, спорить с нами. Вспомните его историю с Максимом Чудовым на чемпионате мира 2009 в Корее. Он всегда был жаден до борьбы, но ему хотелось выигрывать ее, когда соревнуются лучшие.

Он понимает, что наша сила в биатлоне не такая впечатляющая, как в лыжах, но еще раз хочу сказать, что однозначно боролся бы с если не за , то за победы в отдельных гонках», – сказал Губерниев.