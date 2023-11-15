Губерниев о словах Бьорндалена про допуск россиян: «Я ничего другого от него и не ждал. Спасибо ему огромное, его голос важен»

Теги Дарья Домрачева Уле Эйнар Бьорндален Максим Чудов Кубок мира по биатлону сборная России сборная России жен Дмитрий Губерниев Йоханнес Бо Эдуард Латыпов Биатлон

Дмитрий Губерниев прокомментировал слова Уле Эйнара Бьорндалена о допуске россиян.

«Надеюсь, все вернется на круги своя, и у россиян и белорусов снова появится возможность соревноваться», – заявил восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону.

«Его жена из Беларуси (Дарья Домрачева – Sports.ru) хоть и закончила выступления, но является преданной гражданкой Республики Беларусь. Я ничего другого от него и не ждал. Спасибо ему огромное, его голос важен, он всегда был здравым, взвешенным и мудрым человеком.

Бьорндален всегда любил с нами бегать, выигрывать, спорить с нами. Вспомните его историю с Максимом Чудовым на чемпионате мира 2009 в Корее. Он всегда был жаден до борьбы, но ему хотелось выигрывать ее, когда соревнуются лучшие.

Он понимает, что наша сила в биатлоне не такая впечатляющая, как в лыжах, но еще раз хочу сказать, что Латыпов однозначно боролся бы с Йоханнесом Бо если не за Кубок мира, то за победы в отдельных гонках», – сказал Губерниев.

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3 комментария

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Aleksey Kuzmin
Ответ Огюст
Губерниев,а почему то Они живут в Монако ?
т. е., судя по вашим намекам, Бьерндален предатель королевства и грош цена его словам?
+2
0
+2
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Чёрный тюльпан
Ответ Огюст
Губерниев,а почему то Они живут в Монако ?
А почему они не могут жить в Монако или ещё где-то?
+1
0
+1
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Огюст
Губерниев,а почему то Они живут в Монако ?
0
0
0
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