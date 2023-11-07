Дмитрий Губерниев: «IBU будет продолжать давление на российский биатлон! Либо возвращайте на Кубки мира, либо идите в… Или на…»

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Дмитрий Губерниев резко высказался о санкциях IBU против россиян.

Сейчас российские спортсмены не допускаются к турнирам под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU).

«IBU будет продолжать давление на российский и белорусский биатлон! Наша задача выдержать это давление и проводить свои соревнования, клубные и не только!

Тут все просто: либо возвращайте на Кубки мира, либо идите в… Или на…» – написал комментатор Дмитрий Губерниев в своем телеграм-канале.

Сегодня IBU также сообщил, что не одобряет соревнования Международной клубной лиги биатлона в России.

В нашем биатлоне изобрели международную клубную лигу. За победу в гонке – миллион!

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16 комментариев

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brig_Mercury
Интелегентный посыл, но из области: "Я три дня гналась за вами, чтобы сказать, как вы мне безразличны.".
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сервисник
Казалось бы, причём здесь коньяк)
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Savardus
Сразу видно что журналист. Интеллигентная профессия. Большой словарный запас и великолепное владение словом, ага.
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maks44
Перевожу - "Пожалуйста, верните нас из ... и с ..."
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Evgeniy Kropachev
Димка, так выходите из состава IBU и устраивайте хоть клубный танковый биатлон

а пока мышки кололись, но продолжали жрать кактус

и так во всём
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Андрей георгиевич
У меня вопрос... Хоккей придумали в Канаде.. Англосаксы... Футбол в Британии... Баскетбол в США .. Биатлон в Норвегии и Швеции... Теннис во Франции... Велосипед в Германии... Что тут скрепного??? Если про лыжи , то это финны...
+3
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Melnikov1968
Дима, они никуда не пойдут, возвращать Россию не будут. Просто будут заниматься своим делом. А ты будешь орать как резаный, но сделать ничего не сможешь.
0
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Рахил Тагиев
Ответ brig_Mercury
Интелегентный посыл, но из области: "Я три дня гналась за вами, чтобы сказать, как вы мне безразличны.".
ахахахахаха
+1
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Кац Мац
Ответ Андрей георгиевич
У меня вопрос... Хоккей придумали в Канаде.. Англосаксы... Футбол в Британии... Баскетбол в США .. Биатлон в Норвегии и Швеции... Теннис во Франции... Велосипед в Германии... Что тут скрепного??? Если про лыжи , то это финны...
лапта))
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