Дмитрий Губерниев: «IBU будет продолжать давление на российский биатлон! Либо возвращайте на Кубки мира, либо идите в… Или на…»

Дмитрий Губерниев резко высказался о санкциях IBU против россиян.

Сейчас российские спортсмены не допускаются к турнирам под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU).

«IBU будет продолжать давление на российский и белорусский биатлон! Наша задача выдержать это давление и проводить свои соревнования, клубные и не только!

Тут все просто: либо возвращайте на Кубки мира, либо идите в… Или на…» – написал комментатор Дмитрий Губерниев в своем телеграм-канале.

Сегодня IBU также сообщил, что не одобряет соревнования Международной клубной лиги биатлона в России.

В нашем биатлоне изобрели международную клубную лигу. За победу в гонке – миллион!