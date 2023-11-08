Губерниев о санкциях IBU: «Допустите до Кубков мира, и мы не будем выступать на клубных соревнованиях. Но этого не происходит, поэтому мы создаем свои форматы»

Дмитрий Губерниев назвал беспрецедентным запуск клубной лиги по биатлону.

18-19 ноября в Ханты-Мансийске пройдет первый Кубок Международной лиги клубного биатлона с участием россиян и белорусов. Китайские спортсмены отказались от участия.

«Уже известно, что китайцы не приедут, потому что давление со стороны IBU (Международного союза биатлонистов) беспрецедентное с учетом того, что им в Кубке мира выступать, а нам – нет. А вот для нас тот самый случай, когда руководство IBU рекомендует и нашим, и белорусам не выступать в этом клубном биатлоне.

Здесь очень простая история – допустите до Кубков мира, и мы не будем выступать на клубных соревнованиях. Но этого не происходит, поэтому мы немножко опережаем, создаем свои форматы.

Организаторы лиги – большие молодцы. Это будет крутой старт, все сильнейшие побегут, беспрецедентные призовые, никто старты пропускать не будет, будет серьезная борьба. Мы сделаем большие студии. Это беспрецедентное для нас событие, которое является фундаментальным на фоне того, что мы проводим многие соревнования.

Мы не создаем альтернативу, но дополнительно для биатлонного болельщика выкладываем все самое интересное. Отдельно хочу сказать про белорусов, для них этот старт имеет огромнейшее значение. Есть за что биться», – сказал комментатор Губерниев.

В нашем биатлоне изобрели международную клубную лигу. За победу в гонке – миллион!