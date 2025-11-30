  • Спортс
  • Бакуров о справедливом наказании для Большунова: «Тюменский этап человеку было бы логично пропустить»
29

Бакуров о справедливом наказании для Большунова: «Тюменский этап человеку было бы логично пропустить»

Лыжник Бакуров: было бы логично, если бы Большунов пропустил этап КР в Тюмени.

Лыжник Александр Бакуров рассказал, какое наказание для Александра Большунова считает справедливым.

Большунов и Бакуров столкнулись в полуфинале конькового спринта на этапе Кубка России в Кировске. У Бакурова сломалась палка, а Большунов упал и в итоге финишировал в забеге последним.

После финиша Большунов толкнул Бакурова, который стоял, облокотившись на ограждение. Бакуров получил сильный ушиб мягких тканей и пропустит следующий этап Кубка России в Тюмени.

– Если Большунов предложит тебе поговорить тет-а-тет?

– Я приду послушать.

– А если нет – руку Александру на пьедестале следующий раз пожмешь?

– Я – протяну. И посмотрим на реакцию. Я оставляю все эмоции в гонке и предпочитаю двигаться дальше, не тая обиды на людей. Просто иногда делаю выводы.

– Какое, по-твоему, справедливое наказание для Большунова?

– Тюменский этап человеку было бы логично пропустить. Пока непонятно, выйду ли я на него. Но если и получится – это будет неоптимальная форма, потому что тренировочные дни потеряны.

– Сформулируй свое отношение к Большунову сейчас?

– Нейтральное. Я отношусь к людям либо хорошо, либо нейтрально. Мы и до этого не общались, не здоровались, поэтому мало чего изменилось. Извинения могли бы показать какую-то его человечность. Причем, как мне кажется, это нужно скорее ему. Потому что если зайти в интернет, то об этом многие говорят.

– Практически все. Но есть единицы, которые обвиняют в хайпе тебя.

– Да-да. Это очень смешно. Я сегодня за ночь поспал часа 3,5 – не помогали ни музыка, ни мелатонин. Доктор сказал, что, скорее всего, это из-за высокого кортизола и внутренних эмоциональных переживаний. И вот время от времени брал телефон и видел сообщения, о которых ты говоришь – что меня толкнули не в спину, а плечо в плечо, что меня еле коснулись и я сам упал... Не представляю, что у этих людей в голове, – сказал Бакуров.

«Предлагают идти в полицию, но мы должны разобраться сами». Позиция Бакурова, которого сбил Большунов

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
лыжные гонки
logoКубок России
происшествия
logoсборная России (лыжные гонки)
logoАлександр Большунов
logoАлександр Бакуров
