Большунов о победе в «разделке»: «Ребята составили очень сильную конкуренцию. Пришлось отрабатывать по полной программе»

Александр Большунов высоко оценил конкуренцию на Кубке России.

Сегодня трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам выиграл в Ханты-Мансийске классическую «разделку» на 15 км. Занявший второе место Савелий Коростелев отстал на 6,3 секунды, а ставший третьим Сергей Ардашев – на 21,3.

«Соперники напрягали? Ну, если честно, вчера вечером я дал себе установку, что если выиграю даже 1-2 секунды, то будет нормально. Получилось даже чуть лучше. Ребята составили очень сильную конкуренцию. Пришлось отрабатывать по полной программе.

На старте небольшая заминка? Да палки затрещали, я испугался, что сломал, но, как оказалось, все в порядке было», – сказал Большунов.