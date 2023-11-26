Большунов о победе в «разделке»: «Ребята составили очень сильную конкуренцию. Пришлось отрабатывать по полной программе»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Кубок России Александр Большунов Лыжи

Александр Большунов высоко оценил конкуренцию на Кубке России.

Сегодня трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам выиграл в Ханты-Мансийске классическую «разделку» на 15 км. Занявший второе место Савелий Коростелев отстал на 6,3 секунды, а ставший третьим Сергей Ардашев – на 21,3.

«Соперники напрягали? Ну, если честно, вчера вечером я дал себе установку, что если выиграю даже 1-2 секунды, то будет нормально. Получилось даже чуть лучше. Ребята составили очень сильную конкуренцию. Пришлось отрабатывать по полной программе.

На старте небольшая заминка? Да палки затрещали, я испугался, что сломал, но, как оказалось, все в порядке было», – сказал Большунов.

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1 комментарий

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Chernich
Красавчик отличная работа!
Но нет лёгкости на лыжне, мощь и красота на месте, а вот видно, что скован слегка. Обычно как лебедь по воде плывет, так Саша на лыжне.
Я всегда восхищаюсь его ходом!
+8
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