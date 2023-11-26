Елена Вяльбе: «Надеемся, что в этом сезоне еще увидим лучшую версию Большунова»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Елена Вяльбе Кубок России Александр Большунов Лыжи

Елена Вяльбе оценила, как прошел этап Кубка России в Вершине Теи.

Александр Большунов выиграл спринт свободным стилем, а также коньковую и классическую гонки с раздельным стартом. 

«В Вершине Теи все прошло замечательно. Большунов? Думаю, с учетом того, что он выигрывает буквально несколько секунд, он еще далеко не в форме.

Мы надеемся на то, что в этом сезоне еще увидим лучшую версию Большунова», – сказала глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР). 

Следующий этап Кубка России пройдет в Тюмени с 1 по 3 декабря. 

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