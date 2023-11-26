Отец Большунова: «У Александра великолепные результаты. Смотрю гонки сына с большим опасением, переживаю»

Отец Александра Большунова высказался о его выступлениях на Кубке России.

Трехкратный олимпийский чемпион выиграл три гонки на первом этапе Кубка России в Вершине Теи.

«У Саши были проблемы со здоровьем перед сезоном. Есть и сейчас остаточно, наверное. Но эти старты показывают, что он возвращается на свой пусть и не на оптимальный, но уровень. Борется, навязывает борьбу.

Переживаю, смотрю с большим опасением. Потому что последствия травм тоже сказываются. Результаты же вообще великолепные. Все замечательно. Так что дай бог, чтобы со здоровьем все в порядке было.

Так или иначе он не один принимает решения об участии в гонках: советуется с Юрием Викторовичем (Бородавко) и персоналом. И так после каждой гонки.

После первой гонки так и приняли решение стартовать уже дальше, например. Это такое дело, которое нельзя форсировать. Дай бог, чтобы восстановление проходило планомерно.

Думаю, все под контролем со стороны Юрия Викторовича. Будем надеяться, Саша будет и дальше нас радовать. Все будет зависеть от самочувствия, — сказал Большунов-старший.