Лыжи. Кубок мира. Клэбо, Пеллегрино, Гульберг, Эвен Нортуг, Жув, Шанава, Шаппа пробегут спринт классическим стилем

Теги Кубок мира результаты лыжные гонки сборная Норвегии сборная Швеции сборная Чехии сборная Италии сборная Финляндии сборная США спринт Пол Гульберг сборная Франции Калле Халварссон Федерико Пеллегрино Эвен Нортуг Синдре Бьорнестад Скар Йоханнес Клэбо Рено Же Ришар Жув Люка Шанава Эрик Валнес Бен Огден Йони Мяки Михал Новак Эдвин Ангер Симоне Мочеллини Лыжи

25 марта на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Лахти мужчины выступят в классическом спринте.

Лыжные гонки

Кубок мира

15-й этап

Лахти, Финляндия

Мужчины

Спринт, классический стиль

Начало квалификации – 13:05, начало финала – 15:27 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч! Арена».

Старт-лист

5. Синдре Бьорнестад Скар (Норвегия)

7. Пол Гульберг (Норвегия)

9. Эдвин Ангер (Швеция)

11. Эвен Нортуг (Норвегия)

13. Ришар Жув (Франция)

14. Симоне Мочеллини (Италия)

15. Федерико Пеллегрино (Италия)

17. Люка Шанава (Франция)

19. Эрик Валнес (Норвегия)

21. Йоханнес Клэбо (Норвегия)

22. Михал Новак (Чехия)

23. Рено Же (Франция)

25. Бен Огден (США)

27. Жюль Шаппа (Франция)

28. Калле Халварссон (Швеция)

30. Йони Мяки (Финляндия)

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1 комментарий

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IrbIS
👑 𝐉𝐊
p/s
а он в душе с надеждой жил за годом год, и с верой Саша - без веры разве можно?
https://imgbb.com/JtmmY6d
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