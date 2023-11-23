Артем Мальцев: «Я начинаю приходить к тем скоростям, которые хотелось бы от себя видеть»

Лыжник Артем Мальцев прокомментировал второе место на Кубке России.

Сегодня Мальцев занял второе место в коньковой разделке на 15 км, победил Александр Большунов. Этап Кубка России проходит в Вершине Теи.

«В целом доволен тем, что показал сегодня на лыжне. Наконец приходит то состояние, которое должно прийти. У нас было очень много силовой работы, теперь немного сбавили, и я начинаю приходить к тем скоростям, которые хотелось бы от себя видеть.

Старался разложиться максимально правильно и держать контроль над гонкой. Даже когда мне кричали, что я со старта проигрываю семь секунд и иду седьмым-восьмым, я не рвался, контролировал ситуацию и даже сдерживал себя.

Все-таки 15 км – не десятка. Плюс трасса тяжелая, плюс холодно. Теперь в планах спринт и классическая разделка», – сказал Мальцев.