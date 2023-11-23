Артем Мальцев: «Я начинаю приходить к тем скоростям, которые хотелось бы от себя видеть»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Артем Мальцев Лыжи

Лыжник Артем Мальцев прокомментировал второе место на Кубке России.

Сегодня Мальцев занял второе место в коньковой разделке на 15 км, победил Александр Большунов. Этап Кубка России проходит в Вершине Теи.

«В целом доволен тем, что показал сегодня на лыжне. Наконец приходит то состояние, которое должно прийти. У нас было очень много силовой работы, теперь немного сбавили, и я начинаю приходить к тем скоростям, которые хотелось бы от себя видеть.

Старался разложиться максимально правильно и держать контроль над гонкой. Даже когда мне кричали, что я со старта проигрываю семь секунд и иду седьмым-восьмым, я не рвался, контролировал ситуацию и даже сдерживал себя.

Все-таки 15 км – не десятка. Плюс трасса тяжелая, плюс холодно. Теперь в планах спринт и классическая разделка», – сказал Мальцев.

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