Серохвостов о забеге с лыжниками: «У меня свои цели и задачи были. Бежал бы Халили, думаю, он бы выиграл»

Теги сборная России лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Олимпийская сборная России Артем Мальцев Иван Якимушкин Карим Халили Даниил Серохвостов Биатлон

Биатлонист Даниил Серохвостов оценил свой уровень в сравнении с лыжниками.

11 ноября Серохвостов занял шестое место в контрольной тренировке лыжной сборной России.

– Каково обыграть призеров Олимпийских игр и чемпионатов мира Якимушкина и Мальцева?

– Это же начало сезона. Они, может быть, еще сильнее подгружены. Я на это внимания не обращаю. У меня свои цели и задачи были. Из всех биатлонистов я самый слабый.

Бежал бы Карим (Халили), думаю, он бы выиграл. Он в хорошей форме. Карим не бежал, чтобы форму не форсировать. Он очень сосредоточен на 2 миллиона, — сказал Серохвостов.

В нашем биатлоне изобрели международную клубную лигу. За победу в гонке – миллион!

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1 комментарий

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Andreir888
Даня скромняга))
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