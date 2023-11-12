Серохвостов о забеге с лыжниками: «У меня свои цели и задачи были. Бежал бы Халили, думаю, он бы выиграл»

Биатлонист Даниил Серохвостов оценил свой уровень в сравнении с лыжниками.

11 ноября Серохвостов занял шестое место в контрольной тренировке лыжной сборной России.

– Каково обыграть призеров Олимпийских игр и чемпионатов мира Якимушкина и Мальцева?

– Это же начало сезона. Они, может быть, еще сильнее подгружены. Я на это внимания не обращаю. У меня свои цели и задачи были. Из всех биатлонистов я самый слабый.

Бежал бы Карим (Халили), думаю, он бы выиграл. Он в хорошей форме. Карим не бежал, чтобы форму не форсировать. Он очень сосредоточен на 2 миллиона, — сказал Серохвостов.

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