Александр Большунов: «Хочется бегать все гонки. Если все будет нормально, буду стартовать, но все зависит от состояния спины»

Александр Большунов рассказал о готовности участвовать в гонках.

выиграл коньковую «разделку» на 15 км на этапе Кубка России в Вершине Теи.

– Твои впечатления по гонке? Как далась? Вы бежали – чуть потеплее было, чем у девочек.

– На самом деле да, когда бежал, это почувствовал. Стало потеплее, солнце вышло, и лыжи в конце уже похуже со спусков ехали. В конце пришлось поднапрячься, чтобы много не проиграть. Но, в принципе, все получилось, выиграл – самое главное.

– До гонки ты говорил, что посмотришь на свое состояние. Что по поводу остальных гонок, будешь стартовать или нет?

– Это реально зависит от самочувствия, даже не от самочувствия, а от состояния спины. Даже вчера, когда делал проработку, вроде бы сказал, что завтра бегу. А потом почувствовал напряжение – и вечером участие уже было под вопросом.

Но вчера вечером поработали с массажистами, сегодня пробежал, и, в принципе, пока все нормально. Но не будем загадывать. Тем более, следующая гонка – спринт. Спринт под большим вопросом, там надо резкие движения выдавать, и это более опасно, чем дистанционная гонка.

– А работу на классике ты уже начал делать или пока нет?

– С классикой еще больше вопросов. Три месяца я вообще классикой не катался. Два-три дня назад начал потихонечку бегать. Скорость сопоставимая с тем, как идешь пешком.

Хочется бегать все гонки, но классика... Если все будет нормально, буду стартовать, но опять же все будет зависеть от состояния спины, – сказал трехкратный олимпийский чемпион в интервью проекту «На лыжи!»