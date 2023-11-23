Александр Большунов: «Хочется бегать все гонки. Если все будет нормально, буду стартовать, но все зависит от состояния спины»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Кубок России Александр Большунов Лыжи

Александр Большунов рассказал о готовности участвовать в гонках.

Большунов выиграл коньковую «разделку» на 15 км на этапе Кубка России в Вершине Теи.

– Твои впечатления по гонке? Как далась? Вы бежали – чуть потеплее было, чем у девочек.

– На самом деле да, когда бежал, это почувствовал. Стало потеплее, солнце вышло, и лыжи в конце уже похуже со спусков ехали. В конце пришлось поднапрячься, чтобы много не проиграть. Но, в принципе, все получилось, выиграл – самое главное.

– До гонки ты говорил, что посмотришь на свое состояние. Что по поводу остальных гонок, будешь стартовать или нет?

– Это реально зависит от самочувствия, даже не от самочувствия, а от состояния спины. Даже вчера, когда делал проработку, вроде бы сказал, что завтра бегу. А потом почувствовал напряжение – и вечером участие уже было под вопросом.

Но вчера вечером поработали с массажистами, сегодня пробежал, и, в принципе, пока все нормально. Но не будем загадывать. Тем более, следующая гонка – спринт. Спринт под большим вопросом, там надо резкие движения выдавать, и это более опасно, чем дистанционная гонка. 

– А работу на классике ты уже начал делать или пока нет?

– С классикой еще больше вопросов. Три месяца я вообще классикой не катался. Два-три дня назад начал потихонечку бегать. Скорость сопоставимая с тем, как идешь пешком.

Хочется бегать все гонки, но классика... Если все будет нормально, буду стартовать, но опять же все будет зависеть от состояния спины, – сказал трехкратный олимпийский чемпион в интервью проекту «На лыжи!» 

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1 комментарий

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Sutekh Hexen
Все-таки Бородавко угробил свою группу. Это конечно было делом времени, но всё же.
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