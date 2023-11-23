Юрий Бородавко: «Победа Большунова сегодня не была в одну калитку. Конкуренция получилась высокой»

Юрий Бородавко прокомментировал победу Большунова на Кубке России.

Александр Большунов выиграл коньковую «разделку» на 15 км в Вершине Теи. Второе место занял Артем Мальцев, третье – Савелий Коростелев.

«Конкуренция получилась высокой. Не было такого, чтобы победа (Большунова) была в одну калитку.

Все идет своим чередом, ориентируемся на текущие результаты. Сложно сказать, как сложилась бы гонка, если бы не недавняя травма Александра.

Может, и не было бы такого уровня конкуренции, но в сослагательном наклонении рассуждать не хотелось бы. Отталкиваемся от тех показателей, которые есть сейчас», – сказал тренер сборной России.