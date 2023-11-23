Юрий Бородавко: «Победа Большунова сегодня не была в одну калитку. Конкуренция получилась высокой»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Юрий Бородавко Кубок России Александр Большунов Лыжи

Юрий Бородавко прокомментировал победу Большунова на Кубке России.

Александр Большунов выиграл коньковую «разделку» на 15 км в Вершине Теи. Второе место занял Артем Мальцев, третье – Савелий Коростелев.

«Конкуренция получилась высокой. Не было такого, чтобы победа (Большунова) была в одну калитку.

Все идет своим чередом, ориентируемся на текущие результаты. Сложно сказать, как сложилась бы гонка, если бы не недавняя травма Александра.

Может, и не было бы такого уровня конкуренции, но в сослагательном наклонении рассуждать не хотелось бы. Отталкиваемся от тех показателей, которые есть сейчас», – сказал тренер сборной России.

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