Бородавко об участии Большунова в первом этапе Кубка России: «Пока Александр заявлен на все три гонки. Если он почувствует дискомфорт, то снимется»
Юрий Бородавко рассказал о готовности Александра Большунова к Кубку России.
Первый этап Кубка России по лыжным гонкам пройдет с 23 по 26 ноября в Вершине Теи.
«Пока Александр заявлен на все три гонки. У нас есть договоренность, что если он почувствует какой-то дискомфорт, то снимется. Пока дискомфорта нет.
На всех тренировках Саша чувствовал себя неплохо, но есть определенный страх, что боль может вернуться», – сказал тренер.
Комментарии