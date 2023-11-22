Ольга Якимушкина: «Я все время у мужа спрашиваю: «Как ты думаешь, наших вернут?» Он такой: «Нет, наверное, пока я бегаю»

Ольга Якимушкина высказалась об отстранении российских лыжников от международных стартов.

Якимушкина (Кучерук) – жена призера Олимпийских игр в Пекине Ивана Якимушкина. Она вернулась в спорт после рождения ребенка.

— Кто из вас больше переживает из-за невозможности выступать на международных стартах — вы или муж? Корректно ли вообще спрашивать, кому это важнее?

— Я все время у спрашиваю: «Как ты думаешь, наших вернут?» Он такой: «Нет, наверное, пока я бегаю».

А он еще у меня такой смешной. Говорит тут: «Блин, чего-то все болит, я старею, после тренировок устаю больше, чем обычно». Я ему: «Хватит! Тебе всего 20 лет».

У нас нет такого, что у кого-то больше волнения по этому поводу. Мы немножко уже настроены на российские старты, потому что понимаем реалии жизни, – сказала Якимушкина.