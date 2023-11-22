Ольга Якимушкина: «Я все время у мужа спрашиваю: «Как ты думаешь, наших вернут?» Он такой: «Нет, наверное, пока я бегаю»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) Иван Якимушкин Ольга Якимушкина (Кучерук) Лыжи

Ольга Якимушкина высказалась об отстранении российских лыжников от международных стартов.

Якимушкина (Кучерук) – жена призера Олимпийских игр в Пекине Ивана Якимушкина. Она вернулась в спорт после рождения ребенка. 

— Кто из вас больше переживает из-за невозможности выступать на международных стартах — вы или муж? Корректно ли вообще спрашивать, кому это важнее?

— Я все время у Вани спрашиваю: «Как ты думаешь, наших вернут?» Он такой: «Нет, наверное, пока я бегаю».

А он еще у меня такой смешной. Говорит тут: «Блин, чего-то все болит, я старею, после тренировок устаю больше, чем обычно». Я ему: «Хватит! Тебе всего 20 лет».

У нас нет такого, что у кого-то больше волнения по этому поводу. Мы немножко уже настроены на российские старты, потому что понимаем реалии жизни, – сказала Якимушкина. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий