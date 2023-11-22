Ольга Якимушкина: «Я все время у мужа спрашиваю: «Как ты думаешь, наших вернут?» Он такой: «Нет, наверное, пока я бегаю»
Ольга Якимушкина высказалась об отстранении российских лыжников от международных стартов.
Якимушкина (Кучерук) – жена призера Олимпийских игр в Пекине Ивана Якимушкина. Она вернулась в спорт после рождения ребенка.
— Кто из вас больше переживает из-за невозможности выступать на международных стартах — вы или муж? Корректно ли вообще спрашивать, кому это важнее?
— Я все время у Вани спрашиваю: «Как ты думаешь, наших вернут?» Он такой: «Нет, наверное, пока я бегаю».
А он еще у меня такой смешной. Говорит тут: «Блин, чего-то все болит, я старею, после тренировок устаю больше, чем обычно». Я ему: «Хватит! Тебе всего 20 лет».
У нас нет такого, что у кого-то больше волнения по этому поводу. Мы немножко уже настроены на российские старты, потому что понимаем реалии жизни, – сказала Якимушкина.
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