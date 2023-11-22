Ольга Якимушкина: «Когда уходила в декрет, была так сыта этими лыжами. Думала, что не вернусь»

Лыжница Ольга Якимушкина рассказала о возвращении в спорт после рождения ребенка.

Ольга Якимушкина (Кучерук) – жена призера Олимпийских игр в Пекине Ивана Якимушкина.

— В начале года вы стали мамой. О возвращении в спорт думали, хотя муж не очень хотел. Какие аргументы Иван приводил, чтобы вы завершили карьеру?

— Он мне сказал: «Я создаю тебе все условия дома. Кайфуй, отдыхай». Я в ответ: «Вань, я не хочу». Потом, когда мы начали ездить вместе на сборы, он такой: «Блин, я жалею, что так говорил, потому что вижу, как растет ребенок. Мы ездим вместе. Все аспекты, которые меня волновали относительно семьи, я закрываю. Я не переживаю, не скучаю, потому что вы всегда рядом».

Свою роль сыграла мама Вани. Вот так бывает, представьте. Она ему сказала: «Ваня, если она хочет, пусть бегает». Так получилось, что она — домохозяйка, всю жизнь с детьми просидела. Говорит: «Я бы тоже не сидела дома». То есть она меня поддержала, поговорила с Ваней.

Вот так все и получилось. Аргументов приводить не пришлось. Практика все показала.

— Когда поняли, что точно готовы вернуться?

— Когда уходила в декрет, была так сыта этими лыжами. Думала, что не вернусь, буду с ребенком приезжать к Ване на соревнования. Еще же и международные старты отменились.

Когда зимой начались гонки, я поняла, что скучаю по этой жизни. Мне так тяжело было жить беременной и ничего не делать. Я просыпалась с мыслями, что мне сегодня опять ничего не нужно делать. Это так угнетало. Я чувствовала себя самым бесполезным человеком.

Постепенно я начала готовить Ваню, что, наверное, попробую побегать. Он мне отвечал только: «Ой, Оль, давай потом посмотрим». Я уже для себя все решила тогда.

Но у нас вообще веселая семейка. Ваня как-то сказал: «Знаешь, если бы ты зарабатывала деньги, я бы с удовольствием сидел дома с ребенком», – сказала Якимушкина.