Лыжи. Контрольная тренировка сборной России. Степанова и Червоткин выиграли коньковые «разделки», Каплина и Мельниченко – 2-е

Теги результаты лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) Наталья Гербулова Анастасия Кулешова (Седова) Артем Мальцев Алексей Червоткин Андрей Мельниченко Денис Спицов Иван Якимушкин Елизавета Каплина Екатерина Носкова (Мошкова) Ольга Якимушкина (Кучерук) Даниил Серохвостов Сергей Ардашев Вероника Степанова Ксения Довгая Анастасия Прокофьева (Рыгалина) Дарья Непряева Алина Кудисова Савелий Коростелев Павел Соловьев Егор Митрошин Алена Перевозчикова Лыжи

Степанова и Червоткин выиграли коньковые «разделки» на соревнованиях «Югория».

В соревнованиях участвовали также биатлонисты.

Контрольная тренировка сборной России

«Югория. Первый снег»

Женщины

5 км, свободный стиль

1. Вероника Степанова – 12.26,6

2. Елизавета Каплина – 25,3

3. Елизавета Пантрина – 26,7

4. Анастасия Кулешова – 29,4

5. Алина Кудисова – 32,4

6. Анастасия Прокофьева – 40,1

7. Наталья Гербулова – 40,8

8. Ксения Довгая – 43,7

9. Екатерина Носкова – 46,6

10. Ольга Якимушкина – 48,4

11. Алена Перевозчикова – 49,8...

21. Дарья Непряева – 1.11,4

Мужчины

10 км, свободный стиль

1. Алексей Червоткин – 21.30,6

2. Андрей Мельниченко – 0,8

3. Павел Соловьев – 11,9

4. Сергей Ардашев – 28,6

5. Денис Спицов – 30,5

6. Даниил Серохвостов – 31,2

7. Савелий Коростелев – 33,7

8. Иван Якимушкин – 34,7

9. Егор Митрошин – 35,0

10. Артем Мальцев – 37,5

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
закрыт по беспределу
Биатлонистки молодцом, явно не затерялись.
И Серохвостов хорош.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
armmaster
Вероника молодец. Кто бы что ни говорил, на лыжне она хороша.

Также очень рад за Павла Соловьева.

А где Алина Пеклецова, интересно?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Грюденфельдер
Червоткин в коньке лучше всех, это конечно неожиданно.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
imaxim
Серохвостов быстрее Коростелева? Вот значит какая у них истинная форма, никакая
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Игорь Мельников
Серохвостов в цветах, очень неплохо. Но надо учитывать, что лыжники на своих запредельных объёмах ещё тяжеловаты, только начинают разгоняться.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий