Лыжи. Контрольная тренировка сборной России. Степанова и Червоткин выиграли коньковые «разделки», Каплина и Мельниченко – 2-е
Степанова и Червоткин выиграли коньковые «разделки» на соревнованиях «Югория».
В соревнованиях участвовали также биатлонисты.
Контрольная тренировка сборной России
«Югория. Первый снег»
Женщины
5 км, свободный стиль
1. Вероника Степанова – 12.26,6
2. Елизавета Каплина – 25,3
3. Елизавета Пантрина – 26,7
4. Анастасия Кулешова – 29,4
5. Алина Кудисова – 32,4
6. Анастасия Прокофьева – 40,1
7. Наталья Гербулова – 40,8
8. Ксения Довгая – 43,7
9. Екатерина Носкова – 46,6
10. Ольга Якимушкина – 48,4
11. Алена Перевозчикова – 49,8...
21. Дарья Непряева – 1.11,4
Мужчины
10 км, свободный стиль
1. Алексей Червоткин – 21.30,6
2. Андрей Мельниченко – 0,8
3. Павел Соловьев – 11,9
4. Сергей Ардашев – 28,6
5. Денис Спицов – 30,5
6. Даниил Серохвостов – 31,2
7. Савелий Коростелев – 33,7
8. Иван Якимушкин – 34,7
9. Егор Митрошин – 35,0
10. Артем Мальцев – 37,5
И Серохвостов хорош.
Также очень рад за Павла Соловьева.
А где Алина Пеклецова, интересно?