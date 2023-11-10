Лыжи. Контрольная тренировка сборной России. Кириллова и Терентьев выиграли классические спринты, Фалеева и Коростелев – 2-е, Степанова не стартовала

Теги результаты лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) Иван Якимушкин Анастасия Кириллова Александр Терентьев Денис Филимонов Анастасия Фалеева Вероника Степанова Дарья Непряева Савелий Коростелев Лыжи

Контрольная тренировка сборной России

«Югория. Первый снег»

Спринт, классический стиль

Женщины

1. Анастасия Кириллова – 4.01,40

2. Анастасия Фалеева – 0,37

3. Алена Баранова – 5,60

4. Дарья Непряева – 6,80

Вероника Степанова была заявлена на гонку, но не вышла на старт.

Мужчины

1. Александр Терентьев – 3.30,45

2. Савелий Коростелев – 2,02

3. Денис Филимонов – 3,92

4. Иван Якимушкин – 33,40

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