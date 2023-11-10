Лыжи. Контрольная тренировка сборной России. Кириллова и Терентьев выиграли классические спринты, Фалеева и Коростелев – 2-е, Степанова не стартовала

Контрольная тренировка сборной России

«Югория. Первый снег»

Спринт, классический стиль

Женщины

1. Анастасия Кириллова – 4.01,40

2. – 0,37

3. Алена Баранова – 5,60

4. – 6,80

Вероника Степанова была заявлена на гонку, но не вышла на старт.

Мужчины

1. – 3.30,45

2. – 2,02

3. Денис Филимонов – 3,92

4. – 33,40