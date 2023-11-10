Лыжи. Контрольная тренировка сборной России. Кириллова и Терентьев выиграли классические спринты, Фалеева и Коростелев – 2-е, Степанова не стартовала
Контрольная тренировка сборной России
«Югория. Первый снег»
Спринт, классический стиль
Женщины
1. Анастасия Кириллова – 4.01,40
2. Анастасия Фалеева – 0,37
3. Алена Баранова – 5,60
4. Дарья Непряева – 6,80
Вероника Степанова была заявлена на гонку, но не вышла на старт.
Мужчины
1. Александр Терентьев – 3.30,45
2. Савелий Коростелев – 2,02
3. Денис Филимонов – 3,92
4. Иван Якимушкин – 33,40
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