Вероника Степанова: «Спортивное событие недели — Кубок Международной лиги клубного биатлона. Даже не недели — года»

Теги Матч ТВ Вероника Степанова Международная лига клубного биатлона Лыжи

Лыжница Вероника Степанова высказалась о проведении Кубка МЛКБ.

«Спортивное событие недели — Кубок Международной лиги клубного биатлона. Даже не недели — года. Там было почти все, чтобы его можно было назвать соревнованием-шоу мирового класса.

Вопросы и жалобы? Они тоже есть. Не все мне понравилось.

Что бы уважаемые мною комментаторы «Матч ТВ» ни говорили, зрителей на стадионе было удивительно мало для такого классного зрелища. Не могу понять почему — может быть, в Хантах какие-то другие интересные события происходили в прошедшие выходные?

В соцсетях не смогла найти ни одного канала МЛКБ. Открою секрет (нет): сейчас все, по крайней мере в моем поколении, смотрят трансляции по телевизору с телефоном в руках одновременно. Мы вообще все делаем с телефоном — скоро, наверное, тренироваться начнем, держа его в руках.

Как вы понимаете, большинство биатлонисток я знаю лично — и все равно мне интересно во время гонки что-то уточнить про них. Я уж не говорю, что современный зритель привык к розыгрышам призов от спонсоров, викторинам и прочим средствам развлечения.

Но, думаю, все это сравнительные мелочи и к следующим соревнованиям боссы МЛКБ над ними поработают.

Самое важное: впервые соревнования такого класса по биатлону организованы частным бизнесом. Это то, о чем я пытаюсь говорить, за что агитировать чуть ли не в каждой своей колонке. Чиновники обязаны планировать заранее и все расходы обосновывать до копейки. Бизнес может в понедельник решить — и в субботу объявить соревнования. Тем более — владелец бизнеса, если за свои личные.

Я не знаю, какие именно средства тратит Алексей Викторович Нуждов. Или Умар Назарович Кремлев с его Бокс-забегами. Это не абсолютно мое дело. Важно, что модель, которую они придумали и развивают, — это будущее российского профессионального спорта», – написала Степанова. 

Лига клубного биатлона – отличная идея. Тогда почему ощущение провала?

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40 комментариев

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Matvey Mavlin
Да что там года? Века!!!
+36
0
+36
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Сергей Павлов
Да что там в мире, в России
+25
0
+25
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DrDro
Пособие начинающим журналистам от литературных негров Степановой: как написать кучу текста ни о чём.
+15
0
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Mukunku 64
Там было почти все, чтобы его можно было назвать соревнованием-шоу мирового класса.
Вероника скромничает это шоу затмило даже межгалактический шахматный турнир в Нью- Васюках !
+14
-1
+13
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Asimmetriya
ТП
+12
-1
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CAB4yK
Частным бизнесом, ага)
+8
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Денис Оськин
Башню кукле совсем сорвало
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Beriya
когда закончит бухать?

Проще сказать нагнули бизнес, провели что то там, что и не кто не смотрел и не запомнил!
+5
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R Kukhov
Сама же написало что это соревнование вселенной никому, кроме родственников спортсменов и их тренеров не интересно
+4
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Viks
«Спортивное событие недели — Кубок российско-беларуской лиги Индивидуального биатлона. Все вещи надо называть своими именами.
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Кондаша42
Как же я пропустил такое событие? А что там было? Халили выиграл 1 млн? А сколько за выигрыш этапа кубка мира он выигрывал? Степанова - иногда лучше молчать чем говорить.
+4
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Hardy
международной 🤣
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Viks
"впервые соревнования такого класса по биатлону организованы частным бизнесом." --- Чьи деньги, Зин?
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Владислав Никонов
Ответ Matvey Mavlin
Да что там года? Века!!!
Да что там века, всей истории человечества.
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Ксения Бьорндален
Зовите санитаров, у Степановой обострение
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C_l
Ответ Bartez1986
Никто по ходу текст не прочитал. А стёб нормальный со стороны Степановой
К сожалению, тут никакого стëба нет, потому что дамочка и её папик реально непробиваемые
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Viks
модель, которую они придумали и развивают, — это будущее российского профессионального спорта», – написала Степанова. --- Всё уже придумано до них. НХЛ не даст соврать.
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Глеб Вихрев
Наш пострел везде поспел -на островах Кука начался сезонный лов мух толстопузок -твое авторитетное мнение ждемс -ловить сейчас иль обождать.
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dimonivanov
Подозреваю, что за Степанову пишет чат gpt
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Denverec
В каком мирке живёт эта амëба?
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Dura Ace Di2
Новости манямирка
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Трент Резнор
Сложна жизнь по Степановой…
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Ротенберг
Какие клубы участвовали и сколько было зрителей?
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Denisque78
Ответ Кондаша42
Как же я пропустил такое событие? А что там было? Халили выиграл 1 млн? А сколько за выигрыш этапа кубка мира он выигрывал? Степанова - иногда лучше молчать чем говорить.
а он выигрывал этап КМ?
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Asimmetriya
Ответ Чавес2
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Меня трясет от бреда который она несёт. Как к спортсмену у меня к ней претензий нет. И поясните что значит "ваша девочка". Она вам кем приходится?
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papadok
Ответ Кондаша42
Как же я пропустил такое событие? А что там было? Халили выиграл 1 млн? А сколько за выигрыш этапа кубка мира он выигрывал? Степанова - иногда лучше молчать чем говорить.
Этап Кубка Мира он, вообще-то, ни разу не выигрывал, по-моему, лично даже в призы не попадал.
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Ротенберг
У меня вопрос! Почему это соревнование имеет международный статус?
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слесарь Гавриленко
Что-то вы плохо ходите на наши сотые по счету коммерческие старты!
Как бы упрекает россиян Вероника
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fewral
Так и не понял, откуда средства на проведение этого суперпупер кубка? И почему не было зрителей, им неинтересно это событие года? Много непонятного в этом кубке...
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Safari
Дальше будет больше. Чемпионаты страны по всем не командным видам будут проводить каждый квартал. Альфа банк - чемпионат, ВТБ банк - чемпионат, Сбербанк - чемпионат, Газпром банк - чемпионат, ПСБ - чемпионат... Можно продолжать и продолжать. Удивляться нечему.
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igls54
Кажется, кто-то пропустил процедуры
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