Каминский о Кубке МЛКБ: «Некоторым я не рекомендовал участвовать — еще не готовы. По согласованию участия спортсменов с СБР проблем не было»

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Юрий Каминский объяснил, почему не все спортсмены его группы приняли участие в Кубке МЛКБ.

«Некоторым я просто не рекомендовал участвовать — еще не готовы, целесообразнее было «сидеть» на Семинском перевале.

По согласованию участия спортсменов с СБР проблем не было. Мы, исходя из нашей концепции подготовки, принимали решение, если бы я заранее знал — подстроились бы.

Сейчас пришлось перестроить график, но кому‑то это можно было, а кому‑то — нет. Кто‑то поехал, кто‑то нет, — сказал Каминский.

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1 комментарий

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тоторо
корневу с емерхоновым не надо было ехать. томшин и эдик судя по всему в прекрасной форме были но не стрелковой
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