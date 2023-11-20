Каминский о Кубке МЛКБ: «Некоторым я не рекомендовал участвовать — еще не готовы. По согласованию участия спортсменов с СБР проблем не было»
Юрий Каминский объяснил, почему не все спортсмены его группы приняли участие в Кубке МЛКБ.
«Некоторым я просто не рекомендовал участвовать — еще не готовы, целесообразнее было «сидеть» на Семинском перевале.
По согласованию участия спортсменов с СБР проблем не было. Мы, исходя из нашей концепции подготовки, принимали решение, если бы я заранее знал — подстроились бы.
Сейчас пришлось перестроить график, но кому‑то это можно было, а кому‑то — нет. Кто‑то поехал, кто‑то нет, — сказал Каминский.
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