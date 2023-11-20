Юрий Каминский объяснил, почему не все спортсмены его группы приняли участие в Кубке МЛКБ.

«Некоторым я просто не рекомендовал участвовать — еще не готовы, целесообразнее было «сидеть» на Семинском перевале.

По согласованию участия спортсменов с проблем не было. Мы, исходя из нашей концепции подготовки, принимали решение, если бы я заранее знал — подстроились бы.

Сейчас пришлось перестроить график, но кому‑то это можно было, а кому‑то — нет. Кто‑то поехал, кто‑то нет, — сказал .