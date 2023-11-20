Шашилов о пропуске Кубка МЛКБ: «Я что, должен рвануть за призрачным миллионом? Посоревновались бы, а деньги нам не нужны»

Теги сборная России жен Михаил Шашилов Матч ТВ Международная лига клубного биатлона Биатлон

Михаил Шашилов объяснил, почему биатлонистки его группы пропустили Кубок МЛКБ.

«Если у меня мероприятие в Тюмени, я не могу его променять на Ханты‑Мансийск.

Мы все взрослые люди, кто‑то захотел провести соревнования, я‑то причем здесь. Если бы согласовывали весной, может быть, и стартовали бы, а так у меня мероприятие, Минспорт заплатил деньги.

Я что, должен рвануть за призрачным миллионом? Посоревновались бы, а деньги нам не нужны», — сказал Шашилов.

В группе Шашилова тренируются Ирина Казакевич, Тамара Дербушева, Анастасия Шевченко, Наталия Шевченко, Анастасия Батманова, Юлия Шеллер, Кира Дюжева и Анна Грухвина.

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4 комментария

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Andreir888
Блииин, как-то это всё прозвучало...не очень убедительно и не сильно аргументированно
+3
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Биатлонная зима
Призрачных лямов нет, в натуре вручают , а дядя Миша свои видимо отдавать будет своим.
Где возьмет столько денег ?
+3
0
+3
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тоторо
словами ростовцева перефразировал - деньги не главное
+2
-1
+1
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Игорь Мельников
Как всегда набор бессвязных фраз. Сказал бы честно, что не пошёл против СБР, так как готовлю всю свою команду на ОИ, мне обещали. Только на какие игры, 2026, навряд ли, 2030года, поздновато для многих действующих спортсменок. А так могли бы заработать, здесь и сейчас.
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