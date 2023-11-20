Шашилов о пропуске Кубка МЛКБ: «Я что, должен рвануть за призрачным миллионом? Посоревновались бы, а деньги нам не нужны»
Михаил Шашилов объяснил, почему биатлонистки его группы пропустили Кубок МЛКБ.
«Если у меня мероприятие в Тюмени, я не могу его променять на Ханты‑Мансийск.
Мы все взрослые люди, кто‑то захотел провести соревнования, я‑то причем здесь. Если бы согласовывали весной, может быть, и стартовали бы, а так у меня мероприятие, Минспорт заплатил деньги.
Я что, должен рвануть за призрачным миллионом? Посоревновались бы, а деньги нам не нужны», — сказал Шашилов.
В группе Шашилова тренируются Ирина Казакевич, Тамара Дербушева, Анастасия Шевченко, Наталия Шевченко, Анастасия Батманова, Юлия Шеллер, Кира Дюжева и Анна Грухвина.
Где возьмет столько денег ?