Шашилов о пропуске Кубка МЛКБ: «Я что, должен рвануть за призрачным миллионом? Посоревновались бы, а деньги нам не нужны»

Михаил Шашилов объяснил, почему биатлонистки его группы пропустили Кубок МЛКБ.

«Если у меня мероприятие в Тюмени, я не могу его променять на Ханты‑Мансийск.

Мы все взрослые люди, кто‑то захотел провести соревнования, я‑то причем здесь. Если бы согласовывали весной, может быть, и стартовали бы, а так у меня мероприятие, Минспорт заплатил деньги.

Я что, должен рвануть за призрачным миллионом? Посоревновались бы, а деньги нам не нужны», — сказал .

В группе Шашилова тренируются Ирина Казакевич, Тамара Дербушева, Анастасия Шевченко, Наталия Шевченко, Анастасия Батманова, Юлия Шеллер, Кира Дюжева и Анна Грухвина.