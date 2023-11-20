Нуждов о Кубке МЛКБ: «Интерес от спортсменов и зрителей есть. Постараемся еще один, может, и два этапа в этом году провести»

Организаторы Кубка МЛКБ могут включить в календарь еще два этапа соревнований.

Об этом сообщил гендиректор Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ) Алексей Нуждов. 18-19 ноября в Ханты-Мансийске проходил первый Кубок МЛКБ с участием россиян и белорусов.

«Присоединяюсь к вашим словам о том, что соревнования прошли блистательно и здорово. Я действительно очень доволен. Это было крупное мероприятие, есть масса нюансов. Мне кажется, все сложилось.

Прежде всего, благодаря эффективной и блистательной работе «Матч ТВ», ну и организаторов, я имею в виду Югру. Все как всегда на высочайшем уровне. Я пообщался со спортсменами, все на позитиве, какого‑то напряга и недосказанности у них не было.

Понятно, что эти соревнования имеют право на жизнь, интерес к ним от спортсменов и зрителей есть. Но пока сложно сказать, как мы сможем их встроить в календарь. Будем обсуждать со всеми заинтересованными сторонами. Постараемся еще один, может, даже и два этапа в этом году провести. Но не буду загадывать, как получится.

В следующем году обязательно хотим провести один из этапов в формате лыжного спринта. Квалификацию все бегут, потом четвертьфинал, полуфиналы, финал. Безусловно, все со стрельбой, с двумя рубежами. Сейчас работаем над этим форматом, обсуждаем дистанцию», – сказал гендиректор МЛКБ Алексей Нуждов.

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