Коростелев о Большунове: «Все хотят выиграть у него, но чего-то сверхъестественного из этого не стоит делать, это лишь Кубок России. Выиграть на ОИ или ЧМ – другое дело»

Лыжник Коростелев объяснил, почему не стоит переоценивать победы над Большуновым на КР.

– В тот момент, когда вы побеждали в Вершине Теи, выигрывая у сильнейших взрослых лыжников, включая Александра Большунова, тоже отдавали себе отчет в том, что не бог весть какая доблесть победить задавленных нагрузками лидеров?

– Нет, конечно. Это уже потом, когда ближе к концу декабря я начал проигрывать и анализировал собственные выступления, сравнивая их с другими, становилось понятно, что ребята выходят из-под объемов, начинают разгоняться, поэтому и становится тяжелее с ними конкурировать.

– Опускать себя на землю после тех спринтерских побед пришлось долго?

– Я старался не взлетать куда-то в космос. Понятно, что все мальчики хотят выиграть у Большунова, но чего-то сверхъестественного из этого не стоит делать. Потому что это всего лишь этап Кубка России. Выиграть у Александра на Олимпийских играх или на чемпионате мира – совсем другое дело. Или у Йоханнеса Клебо выиграть на тех же стартах, – сказал Коростелев.

В лыжах новая и дерзкая звезда: пацаном фоткался с Большуновым, теперь обгоняет его 💪