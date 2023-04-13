Коростелев о Большунове: «Все хотят выиграть у него, но чего-то сверхъестественного из этого не стоит делать, это лишь Кубок России. Выиграть на ОИ или ЧМ – другое дело»

Теги лыжные гонки чемпионат мира сборная России (лыжные гонки) Олимпийская сборная России сборная Норвегии Кубок России Йоханнес Клэбо Александр Большунов Савелий Коростелев Лыжи

Лыжник Коростелев объяснил, почему не стоит переоценивать победы над Большуновым на КР.

– В тот момент, когда вы побеждали в Вершине Теи, выигрывая у сильнейших взрослых лыжников, включая Александра Большунова, тоже отдавали себе отчет в том, что не бог весть какая доблесть победить задавленных нагрузками лидеров?

– Нет, конечно. Это уже потом, когда ближе к концу декабря я начал проигрывать и анализировал собственные выступления, сравнивая их с другими, становилось понятно, что ребята выходят из-под объемов, начинают разгоняться, поэтому и становится тяжелее с ними конкурировать.

– Опускать себя на землю после тех спринтерских побед пришлось долго?

– Я старался не взлетать куда-то в космос. Понятно, что все мальчики хотят выиграть у Большунова, но чего-то сверхъестественного из этого не стоит делать. Потому что это всего лишь этап Кубка России. Выиграть у Александра на Олимпийских играх или на чемпионате мира – совсем другое дело. Или у Йоханнеса Клебо выиграть на тех же стартах, – сказал Коростелев.

В лыжах новая и дерзкая звезда: пацаном фоткался с Большуновым, теперь обгоняет его 💪

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Россия будет свободной
стало быть, Коростелев планирует победить его на ОИ.
нуштош, молодец.
плох тот солдат, что не мечтает стать генералом
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Olga.t
Ну, так Большунов же подтвердил титул ЧМ на внутренних российских стартах)

А так, конечно, сравнить результаты сильнейших можно только на международных стартах.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий